https://it.sputniknews.com/20210624/parma-arrestata-la-banda-dei-bulli-che-derubavano-gli-adolescenti-11868449.html

Parma, arrestata la banda dei bulli che derubavano gli adolescenti

Parma, arrestata la banda dei bulli che derubavano gli adolescenti

Già noti alle forze dell'ordine, una banda di rapinatori bullizzavano adolescenti per poi rapinarli. Sono accusati di reati molto gravi a danno di più vittime. 24.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-24T13:46+0200

2021-06-24T13:46+0200

2021-06-24T13:46+0200

carabinieri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/10169275_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_74374db7bb462c5c6f53b5123b78ad71.jpg

Arrestata a Parma la banda dei bulli rapinatori 20 enni che accerchiavano e derubavano adolescenti tra i 14 ed i 15 anni di età.Uno degli arrestati è finito in carcere, mentre altri tre sono agli arresti domiciliari, ma è al vaglio degli inquirenti la posizione di almeno tre minorenni coinvolti nei vari episodi di rapina e minacce di cui si sono resi artefici.La banda usava sempre lo stesso modo di agire, accerchiava la vittima prescelta per intimorirla e quindi gli sottraevano il bottino. In particolare smartphone ed eventuali soldi.Se le vittime reagivano ecco che partivano le minacce come la violenza fisica, oppure attendendo la vittima presso la scuola, così da intimorirla e indurla a ritrattare in caso di denuncia.I quattro sono stati incastrati da una operazione congiunta tra i carabinieri della Stazione di Parma Centro e la Polizia municipale di Parma. Dei quattro arrestati tre risiedevano nella provincia di Reggio Emilia ed uno nella provincia di Parma.Tutti sono accusati di rapina aggravata, furto aggravato, lesioni personali, percosse e minacce, riporta la Gazzetta di Parma.I quattro eventi fino ad ora accertati sono avvenuti tra novembre 2020 e marzo 2021.I giudici nell’ordine di misura cautelare hanno scritto che i quattro hanno dimostrato “assenza di scrupoli e, nonostante siano da poco maggiorenni, risultano già gravati da numerosi precedenti di polizia per reati di furto, minacce, lesioni e porto di oggetti atti ad offendere”, riporta il quotidiano locale.

https://it.sputniknews.com/20210519/milano-sgominata-la-banda-dei-rapinatori-del-buco-11171294.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

carabinieri