Panda gigante dà alla luce due cuccioli allo zoo di Tokyo - Video

Lo zoo Ueno di Tokyo ha annunciato che nelle prime ore di mercoledì 23 giugno, la panda gigante Shin Shin ha partorito due gemelli. Questa è la prima nascita... 24.06.2021, Sputnik Italia

Uno dei cuccioli pesa 124 g secondo l'annuncio. Il peso dell'altro non è stato indicato né le immagini mostrano entrambi i piccoli ma solo uno. Questo potrebbe essere interpretato come un segnale non positivo, dato che è noto che le femmine di panda gigante in natura possono anche dare alla luce dei gemelli, ma sono in grado di occuparsi solo di un piccolo.Un portavoce dello zoo ha tuttavia assicurato che verrà fatto tutto il possibile per far crescere entrambi i cuccioli. Le autorità del parco hanno infatti approntato un sistema di ‘turni’ per permettere alla mamma panda di occuparsi di un piccolo alla volta mentre l’altro viene affidato ad una nursery con incubatrice.Lo svezzamento tuttavia si completa in 9 mesi e i piccoli restano con la madre generalmente fino ai 18 mesi, le autorità dello zoo non negano che sarà un compito piuttosto impegnativo tentare di portare all’età adulta entrambi i piccoli."I panda sono ora una famiglia di cinque componenti. Questa è una notizia davvero felice", ha detto il capo del governo giapponese Katsunobu Kato, porgendo le sue congratulazioni ai guardiani dello zoo per la nascita.Un evento da festeggiareI panda sono notoriamente molto difficili da allevare in cattività, ma anche in natura sono estremamente poco prolifici - le femmine vanno in calore solo una volta all'anno, per sole una, massimo tre settimane, e sono piuttosto selettive con i maschi.Lo zoo thailandese di Chiang Mai era arrivato a mettere a dieta Chuang Chuang nel 2007, il panda gigante ricevuto in prestito dalla Cina quattro anni prima, e fargli persino vedere dei video ‘porno panda’, in cui venivano mostrati altri panda nell’atto dell’accoppiamento nella speranza che questo potesse incoraggiarlo a interessarsi più attivamente di Lin Hui, la sua compagna anch’essa proveniente dalla Cina. Tutto fu inutile, alla fine Lij Hui rimase incinta solo grazie all'inseminazione artificiale.In natura la situazione riproduttiva del panda gigante è aggravata anche dalla consanguineità. Vivendo in limitate aree protette, si ritrovano in piccoli gruppi dove sono tutti parenti. Se fossero liberi di vagare da una montagna all’altra potrebbero mescolare meglio il loro genoma e rafforzarsi, ma questa possibilità è preclusa in natura, dato che si trovano di fatto in piccole ‘isole’ circondate da insediamenti umani.

