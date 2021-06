https://it.sputniknews.com/20210624/operatori-sanitari-no-vax-giudice-li-lascia-senza-stipendio-in-veneto-sta-per-arrivare-la-stangata-11875327.html

Operatori sanitari no vax, giudice li lascia senza stipendio. In Veneto sta per arrivare la stangata

Operatori sanitari no vax, giudice li lascia senza stipendio. In Veneto sta per arrivare la stangata

Niente vaccino, quindi niente stipendio. Questa è la dura legge per gli operatori sanitari no vax al tempo della pandemia di coronavirus. Sono in migliaia... 24.06.2021, Sputnik Italia

In Veneto gli operatori sanitari non ancora vaccinati sono oltre sei mila e di questi ben 4.974 lavorano nelle strutture sanitarie pubbliche. Molti sono infermieri ed oss, pochi i medici.Gli operatori erano stati per questo sospesi dal lavoro e lasciati a casa senza stipendio. Si tratta di operatori di due case di riposo del Bellunese, che dopo il rifiuto di sottoporsi a vaccinazione sono stati immediatamente sospesi dalla loro attività lavorativa.Questi avevano già perso la prima causa invocando la libertà costituzionale che dà diritto a scegliersi le cure mediche o anche a rifiutarle. Ma il giudice ha interpretato diversamente il dettato costituzionale e ora perdono anche questa seconda causa.I casi di operatori sanitari no vax si moltiplicano, infatti, anche a Reggio Calabria in 15 sono stati sospesi e non riceveranno lo stipendio.Tuttavia in Veneto, spiega Il Corriere del Veneto, il direttore generale della Sanità, Luciano Flor, ha inviato una PEC ai presidenti dei vari ordini dei medici, infermieri, veterinari, psicologi, ecc, per avvisare che ora si fa sul serio.Questo significa che in Veneto sono in arrivo sospensioni di massa di medici, infermieri ed altri operatori sanitari no vax.

