Oltre 40% dei tedeschi sostiene l'avvio del gasdotto Nord Stream 2

Secondo il sondaggio condotto per le istituzioni pubbliche di Kantar tra il 19 e 25 maggio, il 44 percento dei cittadini tedeschi è favorevole all'avvio del gasdotto non appena terminato, mentre il 38 percento afferma che si dovrebbe raggiungere un compromesso con gli Stati Uniti sul Nord Stream-2 prima di mettere in funzione l'infrastruttura energetica. Solo il 13% degli oltre 1.000 intervistati ha affermato di ritenere che il progetto debba essere interrotto. Le persone che vivono nella Germania orientale sono più favorevoli a Nord Stream-2, con il 59% dei residenti che sostiene il progetto, rispetto al 39% dei favorevoli che vivono nella parte occidentale.Il gasdotto Nord Stream-2, quasi completo, è progettato per trasportare il gas naturale attraverso il Mar Baltico dalla Russia alla Germania. Il progetto si è scontrato con l'opposizione degli Stati Uniti, che lo vedono come una minaccia per l'indipendenza energetica europea e hanno imposto vari cicli di sanzioni contro le aziende e agli uomini d'affari coinvolti nella realizzazione dell'infrastruttura. Berlino ha condannato i tentativi di Washington di interrompere la costruzione del gasdotto. Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha dichiarato ieri di aspettarsi che i colloqui in corso tra Stati Uniti e Germania sul Nord Stream-2 si concludano con un'intesa entro la fine di quest'estate. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha ringraziato la Germania per il suo lavoro nell'assicurare che il progetto del gasdotto non venga utilizzato contro gli interessi dell'Ucraina e ha affermato che Washington conta su un esito positivo dei colloqui con la Germania.

