Merkel: Ue deve cercare contatti diretti con Russia per risolvere divergenze

Merkel: Ue deve cercare contatti diretti con Russia per risolvere divergenze

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato oggi che l'Unione Europea deve creare il "formato per il dialogo" con la Russia e il suo presidente Vladimir Putin per risolvere le divergenze. Il clima e la sicurezza sono tra gli interessi strategici comuni della Ue con la Russia, ha affermato la cancelliera.Ha aggiunto che "non è sufficiente per il presidente americano parlare con il presidente russo". Allo stesso tempo la cancelliera ha affermato che la Ue deve sviluppare meccanismi comuni per essere in grado di rispondere alle politiche della Russia in modo univoco e coordinato ed opporsi alle "provocazioni" di Mosca.Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha dichiarato oggi di essere "molto lieto" di vedere un movimento verso il dialogo con Mosca, aggiungendo che il Paese è "geograficamente più vicino" alla Russia rispetto agli Stati Uniti.Secondo il cancelliere, il vertice Ue-Russia potrebbe essere organizzato nello stesso formato del precedente. Kurz ha inoltre affermato che questioni come l'Ucraina hanno colpito Vienna più di quanto non abbiano fatto a Washington.Parlando in vista del vertice europeo di Bruxelles, Macron ha aggiunto che un recente rapporto della Commissione Ue sulle relazioni Ue-Russia segnala che le due parti potrebbero "andare avanti". Il Cremlino ha accolto con favore l'iniziativa di tenere un vertice tra Russia e Unione Europea, poiché sia ​​Mosca che Bruxelles hanno bisogno di questo dialogo, ha affermato il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov.La Merkel è il leader politico europeo più disposto a vedere il presidente Putin al vertice della leadership europea per guidare la Ue verso "un impegno più stretto con la Russia", ha rivelato in precedenza il Financial Times, citando fonti a conoscenza delle discussioni diplomatiche sull'argomento. La prospettiva di un disgelo tra Mosca e Bruxelles non è gradita a Kiev: il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha affermato che queste informazioni hanno lasciato nel suo Paese "profonda preoccupazione" per l'apparente "deviazione dalla politica di sanzioni della Ue" nei confronti della Russia.

