"Medici no vax? Come ingegnere che non crede nella matematica" - Anelli

Questo il commento di Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, secondo cui l'esistenza stessa di medici scettici contro... 24.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-24T22:51+0200

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

vaccino

coronavirus

Dura presa di posizione di Filippo Anelli, intervenuto alla presentazione del saggio "Generazione V" di Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell'Ema, contro i medici no vax, in particolare quelli riluttanti alla vaccinazione contro il Covid-19.Proprio l'esistenza di dottori no vax, secondo il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, deve dare uno spunto di riflessione su come "il nostro sforzo formativo deve migliorare." In precedenza si era saputo che 15 operatori sanitari di Reggio Calabria erano stati sospesi dal servizio per il loro no al vaccino anti-Covid. In giornata in Veneto un giudice ha stabilito che gli operatori sanitari sospesi dal servizio per il rifiuto di vaccinarsi devono essere lasciati senza stipendio.

