M5S, Grillo: "Questo Movimento ha bisogno di un visionario come me e di un integerrimo come Conte"

Lo ha detto nel corso dell'assemblea con i deputati M5S a Montecitorio dove è stato presentato il nuovo logo del Movimento, promettendo di presentare anche il... 24.06.2021, Sputnik Italia

Grillo ha assicurato di star lavorando - e bene - col nuovo leader al nuovo statuto, che sarà pronto entro pochissimi giorni.Il comico genovese ha avuto modo di parlare anche di altri temi ed esponenti del Movimento, tra cui Luigi Di Maio, presente all'assemblea. Riguardo Rocco Casalino ha affermato che "è bravissimo sulle tv, ma si deve rapportare anche con il garante, non solo con il capo politico".Infine Grillo si è anche espresso su una delle questioni che da tempo sono dibattute all'interno del M5S, quella del doppio mandato: "Io sono per i due mandati, farei anche una legge ma lo metteremo al voto degli iscritti".

