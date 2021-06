https://it.sputniknews.com/20210624/languria-e-razzialmente-insensibile-ikea-di-atlanta-costretta-alle-scuse-per-il-menu-del-juneteeth-11864967.html

L’anguria è razzialmente insensibile? IKEA di Atlanta costretta alle scuse per il menù del Juneteeth

Un supermercato della grande multinazionale svedese è finito nei guai negli Stati Uniti nel giorno della commemorazione del Juneteenth, la festa statunitense che commemora l'emancipazione degli afroamericani ridotti in schiavitù. Questa festività viene celebrata ogni anno il 19 giugno dal 1865 e la scorsa settimana è stata firmata come festa federale dal presidente Biden.L’amministratore dello store Ikea della capitale dello stato americano della Georgia, aveva quindi pensato potesse essere una buona idea offrire un pranzo speciale alla mensa aziendale, con cibi comunemente associati alla comunità afroamericana, per onorare l’evento.Il menu includeva pollo fritto, anguria, maccheroni al formaggio e cavolo ma, a quanto pare, sarebbe stata l’anguria in particolar modo a scatenare una reazione tra i dipendenti, i quali hanno affermato che la cosa fosse offensiva e creata senza il contributo e i suggerimenti dei dipendenti di colore, secondo quanto riferito dalla CBS.In tutto, 33 dipendenti hanno disertato il lavoro, il che ha suscitato una risposta interna da parte del responsabile del negozio.Di lì a poco Ikea Atlanta si è scusata e ha affermato che il menu era stato creato con le migliori intenzioni dai colleghi che "credevano di rappresentare la cultura afroamericana e la tradizione con questi cibi di festa"."Per onorare la giornata, è stato creato un menu per il pranzo con le migliori intenzioni, comprese le raccomandazioni dei colleghi neri", ha affermato una dichiarazione rilasciata dalla società.“Apprezziamo le voci dei nostri colleghi e abbiamo cambiato il menu dopo aver ricevuto feedback che i cibi selezionati non riflettono i cibi tradizionali profondamente significativi storicamente serviti come parte delle celebrazioni di Juneteenth. Abbiamo sbagliato e ci scusiamo sinceramente", ha detto Ikea Atlanta.Il menu rivisto includeva cavoli, pane di mais, purè di patate e polpettone.

