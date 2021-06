https://it.sputniknews.com/20210624/intoppi-tecnici-rendono-meno-probabile-latterraggio-lunare-degli-astronauti-usa-nel-2024-11874511.html

Intoppi tecnici rendono "meno probabile" l'atterraggio lunare degli astronauti USA nel 2024

Intoppi tecnici rendono "meno probabile" l'atterraggio lunare degli astronauti USA nel 2024

Appare sempre più improbabile che nel 2024 la NASA riesca a riportare gli esseri umani sulla Luna e questo a causa della dipendenza da una tecnologia che deve... 24.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-24T23:28+0200

2021-06-24T23:28+0200

2021-06-24T23:28+0200

luna

spazio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/16/11276737_0:108:2069:1271_1920x0_80_0_0_8e7faa475c71259c4045c15fb3ba6917.jpg

Il ritmo della NASA nello sviluppare un lander necessario per trasportare gli astronauti dal veicolo spaziale in orbita attorno alla Luna, sulla superficie lunare si basa su un programma che è molto probabilmente eccessivamente ambizioso, afferma il comunicato.Il rapporto mette in dubbio anche i piani della NASA per il Gateway, una stazione spaziale orbitante destinata a fornire un punto di partenza per più atterraggi sulla Luna, e questo perché i piani richiedono una tecnologia di alimentazione e propulsione che non è mai stata utilizzata. Inoltre, gli sforzi degli appaltatori per sviluppare la tecnologia sono in ritardo.La NASA ha affermato che prevede di bypassare il Gateway per far atterrare due astronauti al Polo Sud della Luna nel 2024 e di volersi affidarsi invece a un volo diretto dalla Terra all'orbita lunare, seguito da una discesa in superficie a bordo di un lander, non diversamente dal precedente Programma Apollo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

luna, spazio