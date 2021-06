https://it.sputniknews.com/20210624/i-principali-benefici-dei-fagioli-per-la-tua-salute-11878117.html

I principali benefici dei fagioli per la tua salute

I principali benefici dei fagioli per la tua salute

I fagioli non sono solo gustosi, ma fanno anche bene alla salute. Se li includi nella tua dieta quotidiana, riceverai una grande quantità di sostanze... 24.06.2021, Sputnik Italia

I fagioli bianchi contengono la più alta quantità di fibra alimentare buona per l'intestino, mantengono l'equilibrio della microflora - senza la quale aumenta il rischio di cancro e si riduce l'immunità) e aiutano a liberare le tossine. Inoltre, la fibra alimentare è responsabile dell'abbassamento del livello di colesterolo cattivo. Tuttavia non puoi mangiarne più di 150-200 grammi in una volta. A differenza dei fagioli bianchi, quelli rossi contengono più proteine, che aiutano a rafforzare il sistema immunitario. I fagioli neri, invece, contengono una grande quantità di vitamine del gruppo B, necessarie per regolare il sistema nervoso. Un altro tipo di fagiolo, il fagiolo o soia verde, contiene una grande quantità di rame necessaria per prevenire i capelli grigi in tenera età e normalizzare l'emopoiesi. Presenta anche lo zinco, essenziale per il sistema immunitario e la produzione di ormoni sessuali. Alla fine, la Makisha ha sottolineato che i fagioli aiutano a combattere il sovrappeso.

