https://it.sputniknews.com/20210624/haiti-liberato-ingegnere-italiano-rapito-a-giugno-11863739.html

Haiti, liberato ingegnere italiano Giovanni Calì rapito all'inizio di giugno

Haiti, liberato ingegnere italiano Giovanni Calì rapito all'inizio di giugno

L'ingegnere si trovava sull'isola per la realizzazione di una strada. Dopo il suo rapimento, era stato chiesto un riscatto di 500.000 dollari. 24.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-24T08:18+0200

2021-06-24T08:18+0200

2021-06-24T08:22+0200

haiti

sequestro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/11863808_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7755312fda74fcdb717f912337b8e7b0.jpg

È stato liberato l'ingegnere italiano Giovanni Calì, rapito il 1o giugno scorso ad Haiti, come ha annunciato la Farnesina."Il nostro connazionale era stato prelevato da un gruppo criminale locale presso il cantiere dove lavorava. La liberazione, dopo soli 22 giorni, è stata possibile grazie al lavoro quotidiano della nostra intelligence e dell'Unità di Crisi della Farnesina, che ha mantenuto giorno dopo giorno i contatti con la famiglia in Sicilia", si legge nella nota.Anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha commentato sollevato l'accaduto in un post su Twitter, ringraziando anch'egli i servizi di intelligence e l'Unità di Crisi. Calì, catanese di 74 anni ed ex assessore della provincia di Catania, era stato sequestrato martedì dal cantiere dei lavori che dirigeva per conto dell'impresa romana Bonifica Spa, chiamata ad Haiti per costruire una strada. Assieme a Calì sarebbe stata sequestrata anche un'altra persona, della quale però non si conosce la nazionalità.

haiti

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haiti, sequestro