Grecia, sacerdote versa acido su sette metropoliti durante un processo in chiesa

Il sacerdote colpevole è coinvolto in un caso di traffico di droga e doveva essere licenziato. 24.06.2021, Sputnik Italia

L'attacco ha sconvolto un villaggio nel nord della Grecia. Il sacerdote della diocesi di Veria non ha esitato a lanciare del liquido caustico contro sette metropoliti, ferendone gravemente tre al volto.L'uomo si è dato subito alla fuga, ma è stato fermato da un poliziotto, ferendo anche questi alle braccia e alle gambe con lo stesso liquido.Il sacerdote responsabile era stato espulso dalla diocesi per reati minori dopo un dibattito con il tribunale sinodale e, secondo i dati della polizia, è anche coinvolto in un traffico di droga.Secondo il metropolita Teoclito, il sacerdote deposto "non ha accettato questa decisione" del sinodo. “Ha nascosto l'acido e lo ha gettato sui sommi sacerdoti”, ha detto il metropolita. Il Primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha contattato l'arcivescovo Jerome di Atene e di tutta la Grecia e ha espresso il suo più profondo rammarico per l'attacco ai membri della Corte sinodale nel monastero di Petraki, ha riferito il servizio stampa del premier.

2021

acido, sinodo, chiesa, grecia