Gianfranco Rotondi sul Centrodestra: Senza Berlusconi è una Tesla senza conducente

Il centrodestra alle elezioni amministrative sta gestendo in modo fallimentare le candidature, questa la critica del democristiano Rotondi, nostalgico di... 24.06.2021, Sputnik Italia

Gianfranco Rotondi, esponente della Democrazia Cristiana che fu, crede che il centrodestra sia ormai priva di un vero leader.“Si vede che non c'è più Berlusconi alla guida: nessuno viene coinvolto, i tavoli non rappresentano nessuno, nelle città i candidati non si trovano o scappano via. Senza Silvio al volante, il centrodestra è una Tesla col pilota automatico”, ha detto Rotondi come riportato da TGCom24.E su Twitter il leader di Democrazia Cristiana per le Autonomie scrive ancora:In un altro tweet ha scritto anche che “la gestione delle amministrative nel centrodestra è disastrosa. Lieto di non farne sostanzialmente parte…”Rotondi si riferisce quindi alla mancanza di una linea politica nel centrodestra che sappia presentare candidati all’altezza alle prossime amministrative previste per l’autunno 2021.Si riferisce anche alle difficoltà di trovare un candidato per città simbolo come Milano, e le numerose riunioni che sono state necessarie per trovare altri candidati sindaco in città come Roma.

