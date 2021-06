https://it.sputniknews.com/20210624/fsb-russo-diffonde-video-con-sconfinamento-nave-britannica-nel-mar-nero-11876796.html

Fsb russo diffonde video con sconfinamento nave britannica nel Mar Nero

L'Fsb ha diffuso un video dell'incidente con il cacciatorpediniere britannico HMS Defender, entrato illegalmente nelle acque russe del Mar Nero. 24.06.2021, Sputnik Italia

Le guardie di frontiera russe chiedono ripetutamente che la nave da guerra straniera si allontani dalla zona, dopodiché vengono sparati colpi di avvertimento. Nella giornata di ieri il cacciatorpediniere britannico HMS Defender ha attraversato il confine marittimo della Russia ed è entrato nel suo territorio per tre chilometri in prossimità di Capo Fiolent, in Crimea. Secondo il ministero della Difesa, la nave di confine ha aperto fuoco di avvertimento e un caccia Su-24M ha lanciato bombe a salve in direzione del cacciatorpediniere. A sua volta Londra ha affermato che la nave da guerra stava effettuando un passaggio pacifico attraverso le acque territoriali dell'Ucraina in conformità con il diritto internazionale. Inoltre hanno smentito che contro il cacciatorpediniere sono stati sparati colpi d' avvertimento. Secondo il primo ministro britannico Boris Johnson, il passaggio attraverso il Mar Nero era "abbastanza appropriato". In relazione all'incidente, il ministero degli Esteri russo ha convocato l'ambasciatrice britannica a Mosca Deborah Bronnert per esprimere forte protesta per quanto accaduto.

