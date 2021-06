https://it.sputniknews.com/20210624/fedez-e-gli-immobili-del-vaticano-mons-galantino-gli-risponde-noi-paghiamo-11864802.html

Fedez ha lanciato nuove accuse al Vaticano e alla Chiesa cattolica italiana sulla questione di presunte tasse non pagate all'Erario italiano. Ma mons... 24.06.2021, Sputnik Italia

Il cantante Fedez prova a pungere il Vaticano e la Chiesa cattolica italiana sul piano degli immobili posseduti dopo l’intervento diplomatico della Santa Sede a proposito del ddl Zan, su cui ieri è intervenuto anche il presidente del Consiglio Mario Draghi.Fedez sui social scrive ironico ai fan chiedendo alla Chiesa cattolica se ha pagato le tasse per i numerosi immobili che possiede sul territorio nazionale, e parla di cifre e di rendiconti fatti dall’Unione Europea.A Fedez risponde monsignor Nunzio Galantino, già presidente dei vescovi italiani e ora presidente del’Apsa, l’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica.Intervistato da Stanze Vaticane del TgCom 24, monsignor Galantino senza mezzi termini bolla Fedez come una persona non informata sui fatti che parla senza avere documentazione ufficiale da presentare pubblicamente.Ad esempio nel solo 2020 l’Apsa ha versato all’Erario italiano 5,95 milioni di euro per l’Imu e 2,88 milioni di euro per quanto riguarda l’Ires.Nel 2019, aggiunge monsignor Galantino, “abbiamo pagato oltre 9 milioni e 300 mila euro” di tasse all’Agenzia delle Entrate italiana.Noi abbiamo tutto documentato, “poi se si vuole andare in ‘processione’ con Fedez, si vada pure. Il problema è che qualcuno, pur sapendo queste cose, continua a dire che la Chiesa non paga…”, aggiunge il presidente dell’Apsa.

