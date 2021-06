https://it.sputniknews.com/20210624/dietro-la-genuflessione-la-cultura-dellodio-11872826.html

Dietro la genuflessione la cultura dell’odio

Dietro la genuflessione la cultura dell’odio

Non importa chi nella magnifica nazionale di Roberto Mancini s’inginocchia o no. Quel che importa è capire che quel gesto, apparentemente simbolico, nasconde... 24.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-24T15:59+0200

2021-06-24T15:59+0200

2021-06-24T15:59+0200

terrorismo

isis

opinioni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/18/76/187677_0:0:1020:574_1920x0_80_0_0_34efcd85aa75efd49c3b5c1561a9a1b2.jpg

Un’ideologia non diversa da quella dell’Isis che prima di sgozzare le proprie vittime le faceva inginocchiare e distruggeva tutti i simboli del passato per imporre solo il proprio tetro presente. Non ci interessa chi tra i calciatori della magnifica Italia di Roberto Mancini si genuflette o meno. E non vogliamo certo colpevolizzare o accusare chi è convinto di farlo per arginare il razzismo. E’ indispensabile però capire come dietro quell’atto - apparentemente solidale e sportivo - si nasconda un cultura pericolosa e nefasta la cui dimensione latente risulta spesso impercettibile sia ai campioni dello sport, sia ai loro tifosi.Partiamo da un esempio drammatico come le esecuzioni degli ostaggi da parte dei terroristi dell’Isis. Chiunque abbia osservato quei video propagandistici, ovvero destinati a trasmettere un messaggio politico e culturale, ricorderà che le vittime vengono immancabilmente fatte inginocchiare. In quell’estrema umiliazione si cela il principale e recondito messaggio nascosto in quel rito crudele. Quella genuflessione davanti al carnefice ricorda il ritrarsi in se stessi, fino a farsi minuscoli e tremanti, degli animali vittime di un predatore più grande e potente. Con quel gesto istintivo dettato dal terrore l’animale braccato e senza più vie di fuga s’“inginocchia” davanti al vincitore per implorarne l’estrema pietà. Una pietà che non arriverà perché il destino è già deciso non dal cervello o dal cuore del razziatore, ma dalla sua pancia.Non a caso l’atto finale è sempre preceduto da un ammissione di colpevolezza dell’ostaggio e da una denuncia dei presunti crimini commessi dai suoi affiliati. Complici o nazioni che siano. Non a caso la decapitazione viene impartita seguendo gli schemi dello sgozzamento rituale previsto dal Corano ed è seguita da quell’invocazione ad “Allah Akbar”, “Allah è Grande” destinata a sancire la superiorità del Dio musulmano e della sua fede rispetto ad ogni altra religione.A questo punto oltre ad esserci guadagnati la rituale accusa di islamofobia verremo anche accusati di aver slealmente paragonato il gesto semplice e spontaneo di alcuni calciatori alle nefandezze dell’Isis. Il problema è però capire dove conducono gesti apparentemente innocenti. Per riuscirci è utile ricordare un’altra pratica assai diffusa in quello che fu il cosiddetto Califfato dello Stato Islamico. La conquista di ogni porzione di territorio di quel Califfato era seguita - oltre che dalle esecuzioni rituali dei nemici catturati - anche da distruzioni altrettanto rituali e sistematiche di reperti storici, religiosi e archeologici.La distruzione delle chiese cristiane a Mosul e dintorni, la demolizione delle meraviglie di Palmira simbolo della civiltà romana e pre islamica, fino all’abbattimento delle moschee sufi puntavano a cancellare ogni traccia del passato che non fosse riconducibile all’interpretazione oscurantista e fanatica dell’Islam wahabita imposta dallo Stato Islamico. E qui siamo al punto.La “cancel culture”, l’ideologia che ha introdotto la genuflessione simbolica nei templi dello sport, non fa altro che riproporre sotto altre forme l’oscurantismo dell’Isis. E non è un caso che tra gli ispiratori di quella presunta cultura ci sia un gruppo come il Black Lives Matters propugnatore della violenza e della sopraffazione culturale. La sua folle ideologia iconoclastica pronta a distruggere le statue di Cristoforo e quelle di Abramo Lincoln o a cancellare dalla memoria storica personaggi come Napoleone o Churchill punta ad abolire i simboli del nostro passato e della nostra civiltà.Per capire quanto sia pericolosa questa involuzione, per certi versi persino autodistruttiva, basterà ricordare che lo scorso aprile la Howard University, uno dei college simbolo della cultura nera statunitense ha deciso, in ossequio ai precetti della “Cancel Culture” di abolire il dipartimento di studi classici. Una decisione destinata, alla fin dei conti, ad amplificare il divario culturale tra i suoi laureati e quelli usciti da università meno prone al “politicamente corretto”.

https://it.sputniknews.com/20150226/43230.html

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Gian Micalessin https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/764/58/7645811_53:0:820:767_100x100_80_0_0_eefd1cf822464258ed313c7d76d72955.jpg

Gian Micalessin https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/764/58/7645811_53:0:820:767_100x100_80_0_0_eefd1cf822464258ed313c7d76d72955.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Gian Micalessin https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/764/58/7645811_53:0:820:767_100x100_80_0_0_eefd1cf822464258ed313c7d76d72955.jpg

terrorismo, isis, opinioni