Ddl Zan, segretario di Stato Parolin: non abbiamo chiesto di bloccarlo

Il ddl Zan tiene ancora banco e così dopo l’intervento del presidente del Consiglio Mario Draghi di ieri, che ha precisato da parte italiana il perimetro legale, politico e diplomatico della questione, oggi interviene il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, per chiarire meglio la posizione della Santa Sede riguardo la Nota verbale consegnata alle autorità italiane.Anzitutto Parolin nell’intervista rilasciata al Vatican News spiega che non vi è nessun intento da parte della Santa Sede di chiedere il congelamento del disegno di legge contro l’omotransfobia, né tanto meno dietro la loro richiesta si nasconde una indebita pressione sul lavoro del Parlamento italiano.Per quanto riguarda poi le modalità, la Santa Sede ha usato i canali diplomatici usuali e che sono quelli che solitamente usano gli Stati per dialogare tra loro nel reciproco rispetto delle autonomie.Appena rientrato dall’estero da viaggi legati al suo ruolo nella Santa Sede, Parolin affronta la questione di petto e spiega quai sono le preoccupazioni della Santa Sede sul ddl Zan del confinante Stato italiano, col quale esiste un Concordato valido da quasi un secolo: i Patti Lateranensi.Tuttavia “la nostra preoccupazione riguarda i problemi interpretativi che potrebbero derivare nel caso fosse adottato un testo con contenuti vaghi e incerti, che finirebbe per spostare al momento giudiziario la definizione di ciò che è reato e ciò che non lo è. Senza però dare al giudice i parametri necessari per distinguere”.Il timore della Chiesa è che esponenti cattolici, come sacerdoti, suore o anche laici con ruoli ecclesiali, possano essere denunciati in base a tale legge una volta entrata in vigore, sulla base di vaghe accuse.“L’esigenza di definizione è particolarmente importante perché la normativa si muove in un ambito di rilevanza penale dove, com’è noto, deve essere ben determinato ciò che è consentito e ciò che è vietato fare”, altrimenti chiunque potrebbe ritrovarsi indagato per il reato di omotransfobia o altro tipo di reato vagamente delineato in questa legge e ritrovarsi in tribunale a doversi difendere da un reato penale.La Nota verbaleQui un breve stralcio tratto dalla Nota verbale inviata dalla Santa Sede al governo italiano attraverso i canali della diplomazia nei giorni precedenti.

