Crisi M5S, Grillo arriva a Roma: ora è più vicino l'accordo sul nuovo statuto

L'arrivo di Grillo a Roma è previsto per il pomeriggio di oggi. Con l'ex premier una "lunga telefonata chiarificatrice". Ora l'accordo sullo statuto potrebbe essere più vicino.

2021-06-24T11:18+0200

Il principale oggetto del contendere è la bozza del nuovo statuto del Movimento, con il quale l’ex premier Giuseppe Conte starebbe provando a smarcarsi da Grillo, ridimensionando la figura del garante. La frattura tra i due, si vociferava nei giorni scorsi, sarebbe stata talmente insanabile da aver spinto l’avvocato del popolo a pensare addirittura ad un divorzio.Un’ipotesi, questa, smentita ieri dallo stesso Conte durante una serie di incontri a palazzo Madama con i parlamentari grillini. Tuttavia, l’avvocato del popolo aveva minacciato, come si legge sul Giornale.it, di essere pronto a “farsi da parte” se non fosse possibile recuperare un clima di “piena fiducia reciproca" con Beppe Grillo. Per trovare un accordo sui punti più discussi del nuovo statuto, come era stato anticipato nei giorni scorsi, oggi il comico genovese arriverà nella Capitale. L’incontro con Conte per definire le sfere di competenza del futuro leader e quelle del garante, potrebbe esserci nel pomeriggio, forse dopo l’assemblea prevista per le 17 alla Camera. “Devono cercare un accordo o rischia di saltare tutto”, dicono fonti del Movimento ad Askanews. “C’è un confronto costruttivo, alla fine si troverà una soluzione”, assicura anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di Accordi&Disaccordi, la trasmissione condotta su Nove da Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio. “Meglio – quindi, va avanti il ministro - prendere qualche giorno in più adesso e fare le cose per bene piuttosto che trascinarci i problemi per i prossimi anni”. Insomma, Di Maio è convinto che alla fine si arriverà ad una “rifondazione” indolore del Movimento, senza spaccature. Tra i temi discussi ieri dall’ex premier con i senatori, ci sarebbe stato anche quello della nuova struttura del M5S, con un "consiglio nazionale", diviso in organi politici, amministrativi e di garanzia. Conte avrebbe affrontato anche il tema dell’alleanza con il centrosinistra che, avrebbe detto, potrebbe proseguire sui territori.

