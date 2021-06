https://it.sputniknews.com/20210624/covid-speranza-battaglia-fino-a-zero-morti-in-tutte-le-regioni-11877261.html

Covid, Speranza: "Battaglia fino a zero morti in tutte le Regioni"

Covid, Speranza: "Battaglia fino a zero morti in tutte le Regioni"

Il ministro ha ringraziato il generale Figliuolo e ha speso parole di elogio per la campagna di vaccinazione, invitando però a non considerare già vinta la... 24.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-24T22:18+0200

2021-06-24T22:18+0200

2021-06-24T22:18+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10147456_0:152:2795:1724_1920x0_80_0_0_ed6198a105d26dbcc1d3200ad80d8f16.jpg

"Dobbiamo continuare a lavorare con la massima attenzione perché l'obiettivo di tutti noi deve essere arrivare a zero decessi in tutte le Regioni d'Italia. Fino ad allora ci sarà ancora una battaglia da compiere, su cui lavorare tutti insieme", ha detto, citato dall'Adnkronos, il ministro della Salute Roberto Speranza con un videomessaggio alla presentazione del libro 'Generazione V - Virus, Vaccini e Varianti. Viaggio nella nuova normalità' di Guido Rasi, a cui ha partecipato anche il generale Francesco Paolo Figliuolo.A quest'ultimo si è rivolto Speranza, ringraziandolo per il lavoro fin qui svolto. Oltre a Figliuolo, parole di elogio spese anche per la campagna di vaccinazione in generale. Infine un'ulteriore nota di fiducia verso il domani: "Anche se non dobbiamo sottovalutare questo momento possiamo immaginare con più forza il futuro del nostro Servizio sanitario nazionale".Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, al momento l'Italia conta 4.255.700 casi di Covid, tra cui 4.066.029 guariti, 127.362 deceduti e 62.309 attualmente positivi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia