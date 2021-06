https://it.sputniknews.com/20210624/covid-oms-africa-alle-prese-con-la-terza-ondata-la-peggiore-finora-11879379.html

Covid, OMS: Africa alle prese con la terza ondata, la peggiore finora

Covid, OMS: Africa alle prese con la terza ondata, la peggiore finora

L'Africa è nel mezzo della terza ondata della pandemia di COVID-19, poiché i casi aumentano settimanalmente e via via supereranno quelli della seconda ondata... 24.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-24T22:59+0200

2021-06-24T22:59+0200

2021-06-24T22:59+0200

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/912/21/9122130_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_467beecf7ac1777ff3b995f266d35e47.jpg

Secondo l'OMS il numero di infezioni in Africa è in aumento da cinque settimane consecutive dall'inizio della terza ondata all'inizio di maggio. Al 20 giugno, il continente ha riportato 470 mila nuovi casi, con un aumento del 21% rispetto allo stesso periodo durante la seconda ondata. La recrudescenza della pandemia è stata osservata in 12 Paesi africani a causa di scarse misure di sicurezza, bassi tassi di vaccinazione, maggiore interazione sociale e diffusione di nuovi ceppi, inclusa la più virale variante Delta. Attualmente, sottolinea l'OMS, poco più dell'1% della popolazione africana è stato vaccinato. L'agenzia ha inoltre invitato i Paesi ad alto reddito, in particolare quelli dell'UE, ad approvare tutti i vaccini dall'elenco degli usi di emergenza dell'OMS e a prevenire restrizioni ingiuste alla circolazione per le persone provenienti da Paesi che hanno un accesso limitato ai vaccini.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo