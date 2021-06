https://it.sputniknews.com/20210624/coronavirus-in-india-registrato-primo-decesso-per-la-variante-delta-plus-11873650.html

Coronavirus, in India registrato primo decesso per la variante Delta Plus

Coronavirus, in India registrato primo decesso per la variante Delta Plus

Lo Stato indiano del Madhya Pradesh ha segnalato la prima morte di una persona infettata dal ceppo Delta Plus del coronavirus. 24.06.2021, Sputnik Italia

Questa variante è una mutazione della variante Delta (B.1.617.2), nota anche come variante indiana. In precedenza è stato riferito che in India sono stati identificati circa 40 casi di infezione con il ceppo "Delta Plus". Il consorzio indiano di genomica del coronavirus SARS-CoV-2 lo ha riconosciuto come "una variante preoccupante". Secondo gli scienziati, ha una maggiore permeabilità, un legame più forte con i recettori delle cellule polmonari e una possibile diminuzione della risposta agli anticorpi monoclonali.Secondo il rappresentante delle autorità locali, il decesso di una donna infetta dal nuovo ceppo è avvenuta il 23 maggio, il contagio con la variante "Delta Plus" è diventato noto dopo i test. Ha notato che il marito della vittima era precedentemente risultato positivo al coronavirus e in seguito ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino, mentre la donna non era stata vaccinata contro il coronavirus.L'India resta al secondo posto nel mondo per numero di casi rilevati di coronavirus. Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, dal marzo dello scorso anno, quando è iniziata la pandemia di coronavirus nel Paese, il numero totale di persone contagiate dal coronavirus in India ha superato i 30 milioni, ne sono guarite più di 29 milioni, più di 391mila sono stati i decessi e il numero di persone attualmente in cura è sceso a 627mila.

