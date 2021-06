Contro la variante Delta servono più vaccini, ma le regioni lanciano l'allarme: "A luglio meno dosi"

https://it.sputniknews.com/20210624/contro-la-variante-delta-servono-piu-vaccini-ma-le-regioni-lanciano-lallarme-a-luglio-meno-dosi-11866232.html

Gli esperti invocano un aumento delle vaccinazioni per contrastare la variante Delta, ma da Pfizer arriveranno il 40 per cento di dosi in meno nel mese di luglio.

Più trasmissibili e resistenti alle cure, le varianti Delta e Delta Plus, preoccupano gli esperti. In particolare, come ha spiegato ieri il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, impensierisce l’impatto che potrebbe avere la diffusione della variante tra i non vaccinati. Per mettere all’angolo la nuova variante, conclude quindi Bassetti, l’obiettivo dev’essere l’immunizzazione per l’80-90 per cento della popolazione. Bisogna andare oltre, quindi, il target del 70 per cento dei cittadini vaccinati entro settembre, necessario a conquistare la tanto dibattuta immunità di gregge. L’imperativo, per questo, è andare avanti con le somministrazioni e accelerare il più possibile per evitare nuove chiusure. L’assessore alla Salute del Lazio, Alessio D’Amato, assicura che le fiale saranno abbastanza per garantire “il rispetto delle prenotazioni”. Ma “le vaccinazioni dei ragazzi tra 12 e 16 anni”, dovranno slittare per forza alla fine dell’estate. Confermato per l’inizio di agosto, va avanti l’assessore, il raggiungimento dell’obiettivo del 70 per cento dei cittadini immunizzati, anche se i tagli nelle consegne da parte della Pfizer, l’azienda che produce l’unico vaccino disponibile in Italia per gli under60 assieme a quelli di Moderna e Jassen, dopo lo stop ad Astrazeneca per i più giovani, non sarà privo di conseguenze. Stessa situazione in Lombardia dove anche il coordinatore della campagna vaccinale, Guido Bertolaso, mette in guardia sui problemi che il calo nelle forniture potrebbe creare, specialmente nelle regioni “più virtuose”. Raffaele Donini, coordinatore degli assessori alla Sanità della conferenza delle Regioni, parla di una riduzione delle consegne che nel mese di luglio oscillerà tra il 40 e il 50 per cento. C’è da dire, però, che Pfizer aveva già anticipato una parte delle dosi previste per il mese di luglio. La campagna vaccinale, quindi, potrà andare avanti al ritmo di 500mila somministrazioni al giorno. Ma non potrà esserci, complice anche il caso AstraZeneca e lo stop al vaccino Curevac, che non ha superato la sperimentazione, l’accelerazione che i virologi invocano per contrastare gli effetti pericolosi delle nuove varianti del virus

