https://it.sputniknews.com/20210624/cina-futuro-di-taiwan-e-nella-riunificazione-inutile-affidarsi-agli-usa-per-lindipendenza--11876215.html

Cina: futuro di Taiwan è nella "riunificazione", inutile "affidarsi agli USA per l'indipendenza"

Cina: futuro di Taiwan è nella "riunificazione", inutile "affidarsi agli USA per l'indipendenza"

Il ministero della Difesa taiwanese ha annunciato il 15 giugno che 28 aerei dell'Aeronautica dell'Esercito Popolare di Liberazione erano entrati nella zona di... 24.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-24T22:06+0200

2021-06-24T22:06+0200

2021-06-24T22:06+0200

taiwan

cina

relazioni usa-cina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/03/10493253_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6341b26022d06d3281ead600404c59de.jpg

Pechino ha sottolineato la necessità per Taiwan – l'isola che considera parte integrante della Cina – di riconoscere che il suo futuro è nella “riunificazione”. Considerando l'incidente di martedì scorso che ha visto 28 aerei dell'aeronautica cinese, inclusi caccia e bombardieri con capacità nucleare, entrare nella cosiddetta zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan (ADIZ), il portavoce del ministero della Difesa cinese Ren Guoqiang ha detto che le esercitazioni, come le ha definite, erano "un'azione necessaria per l'attuale situazione di sicurezza attraverso lo Stretto di Taiwan e la salvaguardia della sovranità nazionale". In riferimento al partito al governo di Taiwan, il portavoce ha aggiunto: "Le autorità del Partito Democratico Progressista devono essere seriamente consapevoli che il futuro di Taiwan risiede nella riunificazione nazionale".'Intervento Wanton' All'inizio della settimana l'ufficio cinese per gli affari di Taiwan ha esortato le potenze esterne a evitare di intromettersi negli affari dell'isola e ha denunciato le forze politiche locali per la loro retorica dell'"indipendenza". I commenti sono arrivati dopo che il ministero della Difesa taiwanese ha annunciato martedì che 28 aerei dell'aeronautica dell'esercito di liberazione popolare (caccia, attaccanti marittimi e bombardieri strategici, aerei di preallarme e controllo) erano entrati nella zona di identificazione della difesa aerea (ADIZ) di Taipei nel giro di 24 ore - un record.Pechino non riconosce l'ADIZ di Taipei e considera Taiwan parte integrante della Repubblica Popolare Cinese. Le autorità di Taipei, i cui legami con la Cina continentale furono interrotti alla fine della guerra civile cinese nel 1949, quando le forze nazionaliste sconfitte dai comunisti di Mao Zedong fuggirono sull'isola, hanno accolto con favore la dichiarazione. Il governo di Taipei ha affermato che Taiwan è una "forza per il bene" nel mondo e ha promesso di cercare ulteriore sostegno da altri paesi. Pechino ha denunciato la dichiarazione: l'ambasciata cinese nel Regno Unito afferma che "gli affari interni della Cina non devono essere disturbati, la reputazione della Cina non deve essere calunniata e gli interessi della Cina non devono essere violati".

taiwan

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

taiwan, cina, relazioni usa-cina