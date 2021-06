https://it.sputniknews.com/20210624/bce-inflazione-ai-aumento-ma-temporanea-e-ripresa-economica-a-partire-da-seconda-meta-2021-11869710.html

Bce, inflazione in aumento ma temporanea e ripresa economica a partire da seconda metà 2021

Bce, inflazione in aumento ma temporanea e ripresa economica a partire da seconda metà 2021

Una nuova analisi sullo stato dell'economia dell'Unione Europea mostra come siano in atto i primi segnali di miglioramento, ma alcuni fattori macroeconomici... 24.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-24T19:48+0200

2021-06-24T19:48+0200

2021-06-24T20:47+0200

bce

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/85/17/851717_0:193:3500:2162_1920x0_80_0_0_93f65fbc5ae47a410b9a964057d0e0ef.jpg

Dopo un primo trimestre di ulteriore contrazione dell’economia dell’eurozona, la situazione è in via di miglioramento con le graduali aperture e il progresso costante della campagna vaccinale a livello di Unione.A dare supporto alla ripresa, in modo “cruciale” ci sono le politiche fiscali e monetarie messe in campo nell’Unione Europea accanto alla ripresa dei consumi e ad una forte domanda globale.L’inflazione è cresciuta negli ultimi mesi per un insieme di fattori tra cui l’apprezzamento delle materie prime che però pare essersi attenuato. Tuttavia l’inflazione è attesa aumentare anche nella seconda metà dell’anno, in particolare sul fronte dei prezzi dell’energia.La Bce crede, però, che si tratti di una inflazione momentanea e destinata a ridursi in intensità quando alcuni fattori economici cesseranno di rincarare i prezzi.Le incertezze pesano ancoraIl bollettino economico non tralascia le incertezze che ancora pesano sulla ripresa economica in riferimento al decorso della pandemia da un punto di vista sanitario, ma anche per come risponderà il sistema economico in questa fase di riaperture.Le condizioni di finanziamento alle famiglie ed impreseRispetto alla riunione di politica monetaria del Consiglio direttivo della Bce di marzo, “le condizioni di finanziamento per le imprese e le famiglie sono rimaste sostanzialmente stabili” si legge nel bollettino.I tassi di interesse di mercato nel frattempo sono aumentati, riflettendo in parte il miglioramento delle prospettive economiche, ma “un aumento sostenuto dei tassi di mercato potrebbe tradursi in un inasprimento delle condizioni di finanziamento più ampie, e rilevanti per l'intera economia”.Ecco perché “in tale contesto e sulla base di una valutazione congiunta delle condizioni di finanziamento e delle prospettive di inflazione, il Consiglio direttivo ha deciso di confermare il proprio orientamento di politica monetaria molto accomodante”.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

bce, economia