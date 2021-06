https://it.sputniknews.com/20210624/altra-macabra-scoperta-in-canada-centinaia-di-tombe-ignote-scoperte-in-ex-scuola-indigena-11865927.html

Altra macabra scoperta in Canada: centinaia di tombe ignote scoperte in ex scuola indigena

Il mese scorso, un luogo di sepoltura di massa contenente i resti di 215 bambini, alcuni di appena tre anni, era stato trovato sul sito di una scuola, chiusa... 24.06.2021, Sputnik Italia

Secondo la Federazione delle Nazioni Sovrane Indigene (Federation of Sovereign Indigenous Nations), la scoperta avvenuta alla Marieval Indian Residential School, che ha operato dal 1899 al 1997 dove ora si trova Cowessess, a circa 87 miglia a est Regina, la capitale del Saskatchewan, è "la più significativa fatta fino ad oggi in Canada".I rappresentanti indigeni dovrebbero rivelare i dettagli sul ritrovamento in giornata, durante una conferenza stampa, oltre a chiarire il numero dei corpi.Alla fine di maggio, i resti di 215 bambini erano stati trovati in un'ex scuola residenziale indiana nel Canada occidentale, provocando un’ondata di indignazione in tutto il Paese nonché a livello internazionale.Il primo ministro canadese Justin Trudeau e i membri del suo governo hanno espresso costernazione e hanno promesso un'indagine approfondita sulla triste scoperta.Secondo varie stime, da i 3.200 a i 6.000 bambini sarebbero morti nei collegi canadesi riservati alle popolazioni indigene, durante l'intero periodo della loro esistenza.Il Whashington Post ricorda che "dal XIX secolo fino agli anni '70, più di 150.000 bambini delle ‘Prime Nazioni’ furono tenuti a frequentare scuole cristiane finanziate dallo stato come parte di un programma per assimilarli nella società canadese. Furono costretti a convertirsi al cristianesimo e non furono autorizzati a parlare le loro lingue native. Molti sono stati picchiati e insultati verbalmente, e si dice che fino a 6.000 siano morti".Il governo canadese si scusò in Parlamento nel 2008 ammettendo che gli abusi fisici e sessuali nelle scuole furono dilaganti, con studenti severamente puniti per aver parlato la loro lingua madre e con molti che finirono per perdere contatto con genitori e usanze.I leader indigeni hanno anche citato quell'eredità di abusi e isolamento come la causa principale dei tassi epidemici di alcolismo e tossicodipendenza nelle riserve.

