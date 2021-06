https://it.sputniknews.com/20210624/addio-alle-auto-diesel-e-benzina-ecco-da-quando-saranno-vietate-11868245.html

La rivoluzione ci sarà nel 2040. È questa la data “x” entro cui non circoleranno più auto diesel o a benzina. A partire dal 2040, infatti, non sarà più possibile per le case automobilistiche, dapprima “omologare” e in seguito anche immatricolare veicoli che non saranno elettrici. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, Enrico Giovannini, intervistato da Riccardo Luna, direttore del portale Italian Tech, collegato a La Repubblica e al gruppo Gedi, durante lo spazio “Tech Talk”. Giovannini ha poi annunciato che il governo ha in programma un piano di incentivi da 20 miliardi per “rinnovare il parco veicoli italiano”, che lui stesso definisce “il più vecchio d'Europa”. La transizione sostenibile, ha spiegato ancora il ministro passa anche per la cosiddetta “mobilità dolce”. L’uso della bicicletta per gli spostamenti in città o nei tratti brevi, assicura, “sta crescendo”. Il ministero ha in programma studi ad hoc per capire quanti sono i cittadini che intendono cambiare il proprio stile di vita in questo senso e ci sono almeno 600 milioni di euro in campo per nuove piste ciclabili. La rivoluzione sostenibile lanciata con i fondi del Recovery, ha annunciato il ministro, riguarderà anche i porti italiani, che grazie ad un contributo di 4 miliardi si trasformeranno in porti green, con “l'elettricità in banchina” per permettere alle navi di “spegnere i motori in porto” e la riduzione “dei tempi di logistica” per limitare l’impatto ambientale . Il secondo step sarà quello di collegare l’alta velocità ferroviaria agli aeroporti: un’integrazione “cruciale”, che sta andando in scena in tutta Europa.Il futuro della mobilità, infine, passa anche per le “smart road”, pensate per le auto con la guida assistita. “Le stiamo già sperimentando”, ha anticipato il ministro.

