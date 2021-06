https://it.sputniknews.com/20210623/warren-buffett-lascia-la-fondazione-di-gates-e-dona-41-miliardi-di-dollari-a-5-enti-di-beneficenza-11857395.html

Warren Buffett lascia la fondazione di Gates e dona 4,1 miliardi di dollari a 5 enti di beneficenza

Warren Buffett lascia la fondazione di Gates e dona 4,1 miliardi di dollari a 5 enti di beneficenza

23.06.2021

Il filantropo miliardario Warren Buffett si è dimesso dalla Bill and Melinda Gates Foundation, donando altri 4,1 miliardi di dollari della sua vasta fortuna a...

Buffett si è anche dimesso dal ruolo di amministratore fiduciario della Bill and Melinda Gates Foundation, una delle cinque fondazioni che dovrebbero beneficiare della distribuzione dei 4,1 miliardi di dollari del miliardario.“Per anni sono stato un fiduciario - un fiduciario inattivo - di un solo destinatario dei miei fondi, la Bill and Melinda Gates Foundation (BMG)”, ha rivelato Buffett.Le dimissioni giungono in un momento tumultuoso per la fondazione Bill e Melinda Gates, dopo il divorzio dei suoi due fondatori.Nel 2006, quando Buffett si impegnò a donare tutta la sua fortuna, possedeva 474.998 azioni di classe A della Berkshire. Dopo l'ultima distribuzione, Buffett ha affermato di possedere ancora 238.624 azioni per un valore totale di circa 100 miliardi di dollari.

