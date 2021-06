https://it.sputniknews.com/20210623/variante-delta-bassetti-paura-per-i-non-vaccinati-11857050.html

Variante Delta, Bassetti: "Paura per i non vaccinati"

Variante Delta, Bassetti: "Paura per i non vaccinati"

L'esperto ha invitato ancora una volta a completare il ciclo vaccinale, soprattutto per proteggersi dalle nuove varianti, in particolare dalla Delta... 23.06.2021

Il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, è intervenuto alla trasmissione Tagadà su La7 per parlare della variante Delta del coronavirus.L'esperto ha aggiunto anche che, nonostante le aspettative più ottimiste riguardo all'immunizzazione del 70% della popolazione, questo numero potrebbe non essere più sufficiente a fronte della nuova variante, ipotizzando che serva almeno l'80-90% dei vaccinati per essere al sicuro.Particolare attenzione si sta rivolgendo alla variante Delta plus, una nuova ulteriore mutazione del ceppo identificato per la prima volta: adesso il virus potrebbe addirittura essere resistente alle cure con gli anticorpi.Inoltre, la variante Delta e Delta plus sono ora considerate “Variant of concern” (Voc), ovvero ceppi particolarmente preoccupanti in quanto non solo più resistenti alle cure, ma anche con un livello virale molto più alto e quindi più facilmente trasmissibili.La Delta plus sarebbe già presente anche in Portogallo, Regno Unito, Svizzera, Giappone, Polonia, Nepal, Russia ed altri Paesi, oltre alla Cina.

