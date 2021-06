https://it.sputniknews.com/20210623/usa-donna-condannata-a-23-anni-per-aver-dato-a-hezbollah-nomi-di-agenti-dopo-omicidio-di-soleimani-11862684.html

USA, donna condannata a 23 anni per aver dato a Hezbollah nomi di agenti dopo omicidio di Soleimani

Una linguista dell'esercito americano che ha dato al gruppo paramilitare libanese Hezbollah i nomi di fonti di intelligence coinvolte nell'attacco in cui è... 23.06.2021, Sputnik Italia

"La Thompson intendeva e aveva motivo di credere che queste informazioni classificate della difesa nazionale sarebbero state utilizzate a danno degli Stati Uniti e a vantaggio degli Hezbollah libanesi". La Thompson, linguista a contratto, ha iniziato a lavorare presso una struttura della task force per le operazioni speciali degli Stati Uniti in Iraq alcune settimane prima dell'attacco statunitense del gennaio 2020 che ha ucciso Soleimani e Abu Mahdi al-Muhandis, il fondatore di una milizia irachena sostenuta dall'Iran. Su richiesta di un co-cospiratore libanese non incriminato con legami con Hezbollah, la Thompson ha usato il suo nulla osta di sicurezza top secret per accedere ai file che identificano le fonti di intelligence che hanno contribuito a consentire l'attacco degli Stati Uniti. La donna ha quindi utilizzato più tecniche per fornire nomi e fotografie delle fonti, insieme a resoconti dettagliati delle informazioni che queste avevano fornito al governo degli Stati Uniti. Nella sua dichiarazione di colpevolezza del 26 marzo la Thompson ha ammesso di sapere che le informazioni sarebbero state fornite a Hezbollah, designata come organizzazione terroristica dagli Stati Uniti.

