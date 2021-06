https://it.sputniknews.com/20210623/svelato-il-design-del-nuovo-iphone-prima-della-premiere---video-11855172.html

Svelato il design del nuovo iPhone prima della premiere - Video

Svelato il design del nuovo iPhone prima della premiere - Video

Una piccola anteprima per un prodotto che comunque si farà attendere ancora per un po': infatti l'uscita sul mercato non sarà prima di questo autunno. 23.06.2021, Sputnik Italia

L'aspetto dell'iPhone 13 Pro sarà simile al suo predecessore, ma con alcune differenze. Render realistici basati su informazioni trapelate sullo smartphone sono stati pubblicati sul canale YouTube di Concept Creator. Il design del futuro smartphone di fascia alta Apple nel suo complesso ha qualcosa in comune con l'iPhone 12 Pro: è lo stesso corpo "quadrato", pannello in vetro opaco e estremità in metallo lucido. Tuttavia, il ritaglio dello schermo è stato notevolmente ridotto, ma l'unità fotocamera sporge maggiormente sopra la cover posteriore, il che indica l'uso di nuove ottiche.Tutti gli smartphone della serie iPhone 13 riceveranno display OLED e i modelli Pro avranno un pattern hertz aumentato. La performance sarà responsabile della piattaforma a chip singolo Apple A15 utilizzando un processo tecnologico a 5 nm.La presentazione dell'iPhone 13 è prevista per settembre e le vendite inizieranno non prima di ottobre-novembre.

