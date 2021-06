https://it.sputniknews.com/20210623/siti-web-di-media-iraniani-sequestrati-dal-governo-usa-11847874.html

Siti web di media iraniani 'sequestrati dal governo USA'

Siti web di media iraniani 'sequestrati dal governo USA'

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha già sequestrato domini iraniani in precedenza, sin quanto parte di una "campagna di disinformazione", e... 23.06.2021

Due dei siti web, Al-Alam e PressTV, sono di proprietà di Islamic Republic of Iran Broadcasting, la società di media statali iraniana. PressTV è un servizio di notizie in lingua inglese, ma Al-Alam è trasmesso in arabo e persiano oltre all'inglese. Tuttavia, un altro, Al-Masirah, è stato fondato nel 2012 a Beirut, in Libano, dal movimento Yemen Ansarullah, noto anche come Houthis. Secondo AP, è stato sequestrato anche il sito di notizie Palestine Today, che riporta dal punto di vista pro-Hamas.Le sezioni della legge statunitense citate nell'avviso sono per decadenza civile, decadenza penale, minaccia insolita e straordinaria, dichiarazione di emergenza nazionale, ed esercizio delle autorità presidenziali. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato martedì sera di aver sequestrato 33 siti web utilizzati dall'Unione iraniana islamica di radiotelevisione (IRTVU) e tre siti web gestiti da Kata'ib Hezbollah, un gruppo paramilitare sciita iracheno, in violazione delle sanzioni statunitensi.Secondo il rilascio, i sequestri derivano da una decisione del 22 ottobre 2020 dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) di designare l'IRTVU come un Nazionale Appositamente Designato (SDN) "per essere di proprietà o controllato dalla Forza Quds del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. A SDNS è vietato ottenere servizi, inclusi siti Web e servizi di dominio, negli Stati Uniti senza una licenza OFAC."L'annuncio dell'OFAC ha spiegato che componenti del governo, travestiti da organi di informazione o media, hanno preso di mira gli Stati Uniti per sovvertire i processi democratici statunitensi. Trentatré dei siti Web sequestrati oggi erano gestiti da IRTVU. I 33 domini sono di proprietà di una società statunitense. IRTVU non ha ottenuto una licenza dall'OFAC prima di utilizzare i nomi di dominio".I tre siti web di Kata'ib Hezbollah, le note di rilascio, sono stati sequestrati in risposta a una designazione OFAC del gruppo del 2009 come SDN e alla designazione del Dipartimento di Stato come organizzazione terroristica straniera. Il dominio iraniano per PressTV e Al-Alam, presstv.ir e alalam.ir, è rimasto accessibile. Sembra che solo gli indirizzi di dominio .com e .net siano stati chiusi. PressTV ha rilasciato una breve dichiarazione su Twitter martedì pomeriggio, affermando solo che "in quella che sembra essere un'azione coordinata, un messaggio simile appare sui siti web delle reti televisive iraniane e regionali che afferma che i domini dei siti web sono stati 'sequestrati dal governo degli Stati Uniti'".Al-Masirah ha anche rilasciato una dichiarazione, affermando che l'agenzia "non è sorpresa da questa decisione, poiché proviene da coloro che hanno supervisionato i crimini più atroci contro il nostro popolo", riferendosi al sostegno degli Stati Uniti alla guerra della coalizione guidata dai sauditi nello Yemen, che imperversa dal 2015 e ha ucciso quasi un quarto di milione di persone. Questa non è la prima volta che molti di questi outlet vengono attaccati online. A ottobre, Twitter ha sospeso sommariamente l'account di Al-Masirah senza fornire giustificazioni, tranne un'affermazione vagamente formulata che l'account aveva violato i loro termini. A gennaio, Facebook ha cancellato la pagina principale di PressTV senza preavviso o spiegazione, per poi ripristinarla diverse ore dopo a seguito di un appello dell'agenzia di stampa. Nell'ottobre 2020, il Dipartimento di Giustizia ha sequestrato 92 nomi di dominio che sosteneva fossero "utilizzati illegalmente dal Corpo della Guardia rivoluzionaria islamica iraniana (IRGC) per impegnarsi in una campagna globale di disinformazione". Hanno affermato che i siti web violavano sia le sanzioni statunitensi contro l'Iran che il Foreign Agents Registration Act (FARA). Un'immagine inclusa nel comunicato stampa del DOJ in quel momento mostra un avviso quasi identico a quelli sui siti web chiusi martedì.Questo arriva pochi giorni dopo le elezioni presidenziali in Iran, nelle quali Ebrahim Raisi, politico conservatore e capo giurista del Paese, ha vinto facilmente. Mentre i colloqui diretti tra Raisi e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non sembrano imminenti, i negoziati a Vienna per rilanciare il Piano d'azione congiunto globale 2015 (JCPOA) continuano. Gli Stati Uniti hanno lasciato l'accordo nel 2018 e hanno reimposto le sanzioni all'Iran, e in risposta Teheran ha iniziato a ridurre i suoi impegni per la bassa produzione di uranio presi in base all'accordo. Lunedì, il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti Ned Price ha detto ai giornalisti che l'amministrazione Biden considera le elezioni iraniane "abbastanza fabbricate. Questo non è stato un processo elettorale libero ed equo". Teheran ha risposto che gli Stati Uniti non hanno il peso di commentare le elezioni di altri paesi, un'azione che secondo loro è stata un'ingerenza.

