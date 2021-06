https://it.sputniknews.com/20210623/siria-per-militari-russi-i-cachi-bianchi-preparano-attacco-chimico-provocatorio-ad-idlib-11861577.html

Siria, per militari russi i Cachi Bianchi preparano "attacco chimico" provocatorio ad Idlib

Siria, per militari russi i Cachi Bianchi preparano "attacco chimico" provocatorio ad Idlib

E' l'ennesima segnalazione di false flag con armi chimiche, in cui i terroristi con l'assistenza di forze straniere mirano a screditare l'esercito siriano e... 23.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-23T21:29+0200

2021-06-23T21:29+0200

2021-06-23T21:34+0200

caschi bianchi

idlib

centro russo per la riconciliazione siriana

crisi in siria

terrorismo

siria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/870/07/8700749_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_8a235ebaec260aa1c0d7368c084c7686.jpg

I ribelli, insieme al gruppo dei Caschi Bianchi, stanno preparando un "attacco chimico" organizzato nella zona di de-escalation di Idlib, ha riferito l'ammiraglio Vadim Kulit, vicedirettore del Centro russo per la riconciliazione delle parti siriane in conflitto."Secondo le informazioni disponibili, i terroristi, in collaborazione con i rappresentanti dell'organizzazione pseudo-umanitaria dei Caschi Bianchi, intendono organizzare un 'attacco chimico' per accusare successivamente le forze governative siriane di usare sostanze tossiche contro i civili", ha detto Kulit in una conferenza stampa.Il ministero degli Esteri russo ha affermato ieri che i tentativi di realizzare provocazioni utilizzando armi chimiche non influiranno sull'impegno di Damasco nella lotta contro i terroristi.*movimento fondamentalista vietato in Russia

2

idlib

siria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

caschi bianchi, idlib, centro russo per la riconciliazione siriana, crisi in siria, terrorismo, siria