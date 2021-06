https://it.sputniknews.com/20210623/scoperto-sintomo-del-covid-19-verificabile-solo-negli-uomini-11855289.html

Scoperto sintomo del Covid-19 verificabile solo negli uomini

I ricercatori dell'università del Texas hanno identificato un sintomo del Covid-19 caratteristico della popolazione maschile, scrive Express con riferimento... 23.06.2021, Sputnik Italia

Gli autori del lavoro hanno scoperto che il coronavirus può infettare i testicoli di un malato. I ricercatori sono giunti a questa conclusione in base ai risultati degli esperimenti sui criceti. Secondo loro, ci sono stati casi in cui gli uomini infetti da coronavirus hanno lamentato dolore nella zona inguinale e in alcuni è stata notata una diminuzione dei livelli di testosterone.I criceti sono spesso usati per simulare il decorso del Covid-19 negli esseri umani. Il virus è stato trovato nei testicoli di tutti i roditori infetti entro una settimana, ma poi la sua concentrazione è diminuita. Gli autori dello studio suggeriscono che gli uomini con decorso della malattia da lieve a moderato possono manifestare gli stessi sintomi. In futuro intendono modellizzare le condizioni associate ad una forma grave di Covid-19, discorso che riguarda patologie gravi come l'obesità e il diabete, nonché gli effetti dei vari ceppi di SARS-CoV-2.In precedenza gli scienziati dell'Università di Miami hanno scoperto che il coronavirus resiste nei tessuti del pene per un lungo periodo di tempo dopo la guarigione. Il fatto è che una delle conseguenze del COVID-19 è la disfunzione endoteliale: una condizione in cui la mucosa dei piccoli vasi sanguigni viene interrotta, a causa della quale i tessuti da essi alimentati cessano di essere adeguatamente riforniti di sangue e perdono la loro funzioni.

