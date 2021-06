https://it.sputniknews.com/20210623/roma-sormontata-dai-rifiuti-il-commissario-inviato-dalla-regione-lazio-e-pronto-a-entrare-in-azione-11851526.html

Roma sormontata dai rifiuti, il commissario inviato dalla Regione Lazio è pronto a entrare in azione

Roma sormontata dai rifiuti, il commissario inviato dalla Regione Lazio è pronto a entrare in azione

La Capitale italiana presto sarà ulteriormente sormontata dai suoi rifiuti. Gli impianti di emergenza previsti sono fuori uso per manutenzione. 23.06.2021

Montagne di rifiuti che si accumuleranno da qui a domenica per le strade della capitale d’Italia, Roma. La città i cui cittadini differenziano soltanto il 45% (61,3% la media nazionale, dati Ispra) dei rifiuti che smaltiscono, è rimasta orfana di due impianti per il trattamento e il conferimento. Sono gli impianti Tmb di Ecologia Viterbo e quello della società Cermec in Toscana.Potrebbero essere fino a 1.600 le tonnellate di spazzatura che ricopriranno molti quartieri di Roma fino a domenica, scrive l’agenzia di stampa Dire.E queste tonnellate di spazzatura si assommeranno a quelle non raccolte nelle ultime settimane per via di problemi ad altri impianti di conferimento. L'Ama lo aveva detto che la crisi rifiuti era vicina.A poco sono servite le autorizzazioni della Regione Lazio alla società E. Giovi, proprietaria di due Tmb a Malagrotta, di dirottare i camion della nettezza urbana presso la discarica di Viterbo, mentre si attende che la burocrazia attivi 6 impianti di smaltimento fuori Regione per ripulire la Città Eterna sommersa dalla sua immondizia non differenziata.Regione Lazio pronta a commissariareLa Città Metropolitana di Roma ha inviato ai 121 Comuni la cartografia delle aree idonee e non idonee per la realizzazione di discariche e impianti di trattamento.I Comuni hanno tempo fino al 29 giugno per presentare le proprie osservazioni. Dalla cartografia si evince che per la città di Roma le aree prive di vincoli sono poche e se la Giunta comunale guidata da Virginia Raggi non dovesse individuare un sito di discarica, la Regione è già pronta a nominare il commissario a partire dall’1 agosto. Ci sarebbe già il nome del commissario incaricato, secondo l’agenzia Dire.

