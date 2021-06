https://it.sputniknews.com/20210623/rischio-taglio-forniture-del-vaccino-pfizer-a-luglio-anche-del-50-11850781.html

Rischio taglio forniture del vaccino Pfizer a luglio, anche del 50%

Rischio taglio forniture del vaccino Pfizer a luglio, anche del 50%

Sono previsti rallentamenti nelle consegne del vaccino Pfizer nel mese di luglio. L'Italia deve riorganizzare la campagna vaccinale per garantire almeno i... 23.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-23T12:40+0200

2021-06-23T12:40+0200

2021-06-23T12:42+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/10346542_0:107:2043:1256_1920x0_80_0_0_97e6d4ec28c71b15d3d697fe28e524d2.jpg

Vi è il concreto rischio che nel mese di luglio le forniture del vaccino contro il coronavirus della Pfizer/BioNTech possa venire a mancare nella misura del 40% ed anche del 50%.A dirlo è Raffaele Donini, il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle Regioni.La percentuale dei tagli “è superiore al 40% e non è escluso anche del 50%”, ha detto Donini come riportato da TgCom 24.Anche il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, è intervenuto sullo stesso argomento ospite questa mattina del programma televisivo ‘Mattino 5’, su Canale 5.“Ora abbiamo il rischio che Pfizer a luglio rallenti rispetto alle forniture attese e stiamo discutendo con il governo in queste ore e giorni”, ha detto Bonaccini come riportato dall’agenzia di stampa Ansa.Situazione vaccinale in Italia aggiornataIl totale delle dosi somministrate sono 47 milioni e 166 mila, con 16,3 milioni di italiani over 12 anni che hanno completato il ciclo vaccinale (rappresentano il 30,26% della popolazione).La media nazionale delle dosi somministrate rispetto a quelle consegnate è del 93,7%.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia