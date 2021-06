https://it.sputniknews.com/20210623/regno-unito-scadenza-per-cittadini-ue-di-richiedere-linsediamento-post-brexit-11850147.html

Regno Unito, scadenza per cittadini UE di richiedere l'insediamento post-Brexit

Regno Unito, scadenza per cittadini UE di richiedere l'insediamento post-Brexit

Da quando il Regno Unito ha lasciato il blocco dell'Unione Europea come parte della Brexit il 31 gennaio 2020, il regime dell'UE ha concesso ai cittadini... 23.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-23T17:51+0200

2021-06-23T17:51+0200

2021-06-23T17:51+0200

regno unito

ue

brexit

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/718/56/7185660_0:183:3500:2152_1920x0_80_0_0_6c9de1e99f9a6fc804338186a00d4189.jpg

Decine di migliaia di cittadini dell'Unione Europea residenti nel Regno Unito che hanno mancato la scadenza imminente per richiedere lo status di insediamento post-Brexit rischiano gravi conseguenze, secondo il Ministero degli Interni. Coloro che dopo il 30 giugno verranno scoperti dagli agenti delle forze dell'ordine per l'immigrazione del governo del Regno Unito senza la corretta documentazione, che consente loro di continuare a vivere e lavorare nel paese dopo la fine del periodo di transizione della Brexit, avranno 28 giorni di tempo per presentare domanda nell'ambito dell'UE Settlement Scheme. Il ministro dell'Immigrazione Kevin Foster, in una conferenza stampa online martedì, ha sottolineato che il governo "non estenderà la scadenza".“Dal 1° luglio, l'Immigration Enforcement introdurrà una nuova fase procedurale per coloro che si ritiene siano cittadini SEE o familiari rilevanti che potrebbero essere idonei per lo status EUSS in base al fatto che risiedevano nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020, ma non si sono presentati entro 30 giugno 2021." Di conseguenza, il Ministero degli Interni sta raddoppiando gli sforzi per raggiungere quelle persone che potrebbero non essere a conoscenza del cambiamento delle regole.Kevin Foster ha riconosciuto un enorme aumento delle domande, ora in esecuzione da 10.000 a 12.000 al giorno, con un arretrato di circa 400.000 domande attualmente in attesa di essere elaborate. Complessivamente, il Ministero dell'Interno ha ricevuto 5,6 milioni di domande di status risolte da cittadini dell'UE. Questi includono una grave condizione medica e motivi convincenti legati alla pandemia di coronavirus. Kevin Foster ha affermato che il Ministero degli Interni sta "adottando un approccio proporzionato e pragmatico" e ha escluso l'adozione di azioni contro chiunque abbia una domanda in sospeso.Per sostenere coloro che non sapranno l'esito della decisione per mesi, il governo rilascerà un "certificato di domanda" su cui tutti i candidati potranno "fare affidamento come prova per accedere al proprio diritto al lavoro o all'affitto", ha aggiunto Foster.Affrontando i timori di espulsione, martedì in un briefing ai giornalisti il ​​ministero degli Interni ha promesso di lavorare con le persone per scoprire le loro ragioni per non fare domanda piuttosto che espellerle. Non è stato ancora chiarito se coloro le cui domande sono state respinte, o che non si sono presentate a seguito di pressioni per farlo, dovranno successivamente affrontare l'espulsione. Le nuove regole sono state introdotte a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'UE. L'EU Settlement Scheme è aperto a un cittadino dell'UE, del SEE o della Svizzera (il SEE include paesi dell'UE e anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e la loro famiglia per richiedere di continuare a vivere nel Regno Unito dopo il 30 giugno 2021. Si può anche applicare se un individuo è un membro della famiglia di una persona ammissibile dell'Irlanda del Nord. In caso di successo, a una persona viene concesso lo status stabile o prestabilito.Un individuo può richiedere lo "status di insediamento" se può dimostrare di essere stato nel paese ininterrottamente per cinque anni o più prima del 31 dicembre 2020. Questo status è stato concesso a 2,75 milioni di persone al 31 maggio. Lo "status prestabilito" è concesso a quelle persone che sono state nel Regno Unito da meno di cinque anni entro la fine del 2020. Possono richiedere lo status regolare in futuro.Il Regno Unito ha lasciato l'UE il 31 gennaio 2020 in virtù dell'accordo di recesso UE-Regno Unito. Quest'ultimo prevedeva una proroga di tutto il diritto dell'Unione Europea fino al 31 dicembre 2020. Un periodo di grazia di sei mesi aggiuntivi è stato concesso ai cittadini europei e ai loro familiari per proteggere il loro status di soggiorno legittimo nel Regno Unito tramite il sistema di regolamento UE (EUSS) dopo la libera circolazione dell'UE legge nel Regno Unito si è conclusa con la Brexit.

https://it.sputniknews.com/20210508/brexit-atterrano-senza-visto-per-lavoro-almeno-30-cittadini-ue-detenuti-a-londra---10516777.html

https://it.sputniknews.com/20210514/europei-detenuti-nel-regno-unito-londra-ora-annuncia-linee-guida-piu-soft-10547403.html

https://it.sputniknews.com/20210428/parlamento-ue-approva-accordo-commerciale-post-brexit-con-il-regno-unito-10470887.html

regno unito

europa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

regno unito, ue, brexit, europa