https://it.sputniknews.com/20210623/pingitore-racconta-il-covid-anche-al-teatro-ci-sara-credo-da-ridere-11852698.html

Pingitore racconta il Covid anche al teatro: ‘Ci sarà credo da ridere’

Pingitore racconta il Covid anche al teatro: ‘Ci sarà credo da ridere’

Il regista Pingitore ci accoglie al teatro all'aperto con una opera ironica per parlare con leggerezza di problemi seri condivisi da tutti. Lui si dice... 23.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-23T15:37+0200

2021-06-23T15:37+0200

2021-06-23T15:37+0200

teatro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/896/23/8962381_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_342ce93c3d3ed55444728685de17140a.jpg

Va in scena ‘Se la panchina parlasse 2’ di Pierfrancesco Pingitore, un racconto dedicato alla pandemia, ai vaccini per combattere il virus, le polemiche.Lo potremo vedere da vicino, in presenza, dal 30 giugno al 4 luglio a Villa Massimo a Roma durante un festival dedicato al teatro.L’ironia per raccontare i problemi e i drammi veri dell’Italia e anche di Roma, perché Pingitore alla Capitale non risparmierà un duetto in cui “partecipano alcuni cittadini romani che hanno sotto casa il maggior cumulo di immondizia, con tanto di intervento della sindaca Raggi”.

https://it.sputniknews.com/20201117/cosa-significa-chiudere-il-teatro-9795261.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

teatro