Perù, notiziario di Lima interrotto da terremoto di 6.0 - Video

Perù, notiziario di Lima interrotto da terremoto di 6.0 - Video

La città è stata colpita dal terremoto nella notte del 22 giugno.

Il concetto stesso di ultime notizie è stato ridefinito nella città di Lima il 22 giugno, quando una scossa di magnitudo 6.0 è stata registrata in diretta TV. Il terremoto ha interrotto diverse interviste in diretta sulla tv locale, come si vede nei numerosi video poi emersi su Twitter.Secondo i media locali, almeno un edificio residenziale a Lima è stato danneggiato e diverse persone hanno riportato lievi ferite mentre uscivano di casa. In particolare, alcuni residenti sono stati colti di sorpresa quando il terremoto ha colpito, quindi sono dovute rimanere fuori a malapena vestite.Nel 2019, due persone sono state uccise e oltre 30 sono rimaste ferite dopo che un devastante terremoto di magnitudo 8.0 ha scosso parti del Perù e del vicino Ecuador.​ Il Perù si trova in una zona sismicamente attiva conosciuta come l'Anello di Fuoco, che è regolarmente colpita da potenti terremoti ed eruzioni. Il paese si trova lungo il confine tra le placche tettoniche sudamericane e di Nazca, il cui movimento provoca un'elevata attività sismica.

