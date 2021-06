https://it.sputniknews.com/20210623/per-ex-analista-onu-fondati-i-sospetti-di-pechino-su-usa-per-inchiesta-su-origine-covid-11844151.html

Per ex analista Onu fondati i sospetti di Pechino su Usa per inchiesta su origine Covid

Per ex analista Onu fondati i sospetti di Pechino su Usa per inchiesta su origine Covid

23.06.2021

2021-06-23T08:14+0200

2021-06-23T08:14+0200

2021-06-23T08:14+0200

coronavirus nel mondo

onu

usa

cina

Il 20 giugno, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha minacciato la Cina di "isolamento internazionale" se non avesse consentito a un'indagine "reale" sulle origini del virus nel suo territorio. Parlando a Fox News Sunday, Sullivan ha promesso di andare "fino in fondo a come questo virus è venuto al mondo e chi ha responsabilità per questo". Rispondendo alle osservazioni di Sullivan, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha detto lunedì che la rivendicazione che Pechino non stia collaborando con l'indagine sulle origini del coronavirus non regge. Zhao ha sottolineato che la dichiarazione di Sullivan è a dir poco una "palese minaccia", alla quale la Cina si oppone e non accetterà."Se gli Stati Uniti vogliono davvero andare a fondo dell'epidemia di pandemia", ha continuato Zhao, "dovrebbero far luce su un rapporto dei National Institutes of Health (NIH)" che suggerisce che il coronavirus esisteva negli Stati Uniti già a dicembre 2019 e rivelare la situazione reale del laboratorio biologico a Fort Detrick, nel Maryland. Inoltre, uno studio dell'Istituto Nazionale tumori di Milano ha anche rilevato che almeno quattro dei casi italiani di coronavirus risalgono a ottobre 2019. Una nuova indagine internazionale sulle origini del virus deve essere davvero obiettiva e dovrebbe esaminare non solo l'epidemia di Wuhan, ma tutti i casi segnalati della presenza del virus nel 2019 in altre parti del mondo, ha affermato Alfred-Maurice de Zayas, esperto indipendente in pensione delle Nazioni Unite per la promozione di un ordine internazionale democratico ed equo.L'esperto ha affermato che gli Stati Uniti sono disposti a creare fake news per cercare di isolare la Cina, citandola in giudizio ai fini della legislazione, tentando anche di cancellare il debito di trilioni di dollari nei confronti del gigante asiatico. Allo stesso tempo, ha continuato de Zayas, gli USA stanno tentando di distogliere l'attenzione dalla "propria cattiva gestione della crisi Covid.In precedenza, il direttore dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus aveva messo in dubbio i risultati dell'indagine internazionale svoltasi a febbraio a Wuhan proprio per studiare le posisbili origini del virus. A tal proposito, de Zayas ha affermato che in realtà si è trattato di un fraintendimento distorto dai media, e che il direttore Adhanom ha sempre continuato a sostenere che il virus fosse stato trasmesso all'uomo dagli animali, e sostenendo appieno le indagini degli scienziati in quella direzione.Alfred-Maurice de Zayas ha sostenuto inoltre che sarebbe in effetti necessario svolgere una nuova analisi approfondita sulle origini del coronavirus, visti anche gli sviluppi più recenti e le nuove informazioni che indicano la presenza del virus in altri paesi molto prima dei casi riportati a Wuhan.

