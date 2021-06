https://it.sputniknews.com/20210623/nyt-approvato-nellera-obama-laddestramento-paramilitare-degli-assassini-di-khashoggi-11847422.html

Nyt: approvato nell'era Obama l'addestramento paramilitare degli assassini di Khashoggi

Nyt: approvato nell'era Obama l'addestramento paramilitare degli assassini di Khashoggi

Il Dipartimento di Stato dell'era Obama ha approvato la formazione negli Stati Uniti per gli agenti sauditi coinvolti nell'assassinio del giornalista Jamal... 23.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-23T07:41+0200

2021-06-23T07:41+0200

2021-06-23T07:41+0200

jamal khashoggi

intelligence

arabia saudita

joe biden

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/663/74/6637416_0:301:4541:2855_1920x0_80_0_0_37a89db7b8b6bab775a8067d15478986.jpg

Il rapporto ha detto martedì che il Dipartimento di Stato sotto l'amministrazione Obama ha concesso per la prima volta una licenza nel 2014 alla Guardia Reale Saudita per ricevere un addestramento paramilitare dalla società di sicurezza Tier 1 Group con sede in Arkansas, che è di proprietà di Cerberus Capital Management. La formazione è proseguita almeno fino al primo anno di mandato dell'ex presidente Donald Trump, ha detto il rapporto. Quattro agenti sauditi coinvolti nella morte di Khashoggi hanno ricevuto formazione nel 2017, ha detto il rapporto, aggiungendo anche che due dei membri avevano partecipato alla formazione dall'ottobre 2014 al gennaio 2015. Il rapporto afferma che non ci sono prove che funzionari statunitensi a favore dell'addestramento o dirigenti del gruppo Tier 1 sapessero che i sauditi che ricevevano addestramento erano coinvolti nel giro di vite contro i dissidenti in Arabia Saudita. A febbraio, l'ufficio USA del direttore dell'intelligence nazionale ha pubblicato un rapporto declassificato che valuta che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha approvato un'operazione per uccidere o catturare Khashoggi nel consolato saudita di Istanbul, in Turchia, nell'ottobre 2018. A seguito di questo, l'amministrazione Biden ha sospeso diversi accordi sulle armi con l'Arabia Saudita nel contesto del ritiro del sostegno alle operazioni offensive nello Yemen e di un tentativo diplomatico di porre fine alla guerra yemenita. Tuttavia, il presidente degli Stati Uniti ha evitato di criticare il principe ereditario saudita nonostante il fatto che le agenzie di intelligence USA abbiano valutato che abbia approvato l'operazione per uccidere o rapire il giornalista.Riad inizialmente negò qualsiasi conoscenza della posizione di Khashoggi, ma alla fine ammise che fu ucciso e smembrato all'interno del consolato. Per quanto riguarda il rapporto, i sauditi hanno detto che conteneva informazioni imprecise. L'amministrazione USA è stata duramente criticata per non aver imposto sanzioni contro l'Arabia Saudita per l'uccisione di Khashoggi, con i critici che accusano Washington di dimostrare doppi standard. Tuttavia, tale posizione potrebbe essere spiegata dalla riluttanza degli Stati Uniti a rischiare la loro redditizia vendita di armi al Regno. Usando esattamente questo ragionamento, l'ex presidente americano Donald Trump ha ammesso pubblicamente di non voler mettere a rischio la vendita di armi USA insultando i sauditi.

https://it.sputniknews.com/20210227/larabia-saudita-respinge-categoricamente-le-valutazioni-del-rapporto-khashoggi-degli-stati-uniti-10191217.html

https://it.sputniknews.com/20210328/morte-khashoggi-principe-ereditario-saudita-e-un-assassino-segretario-di-stato-usa-non-risponde-10336380.html

1

arabia saudita

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jamal khashoggi, intelligence, arabia saudita, joe biden, usa