Ministero Difesa russo pubblica video con sorvolo jet su cacciatorpediniere Gb nel Mar Nero

In precedenza il ministero della Difesa russo aveva riferito che una nave militare russa aveva sparato colpi di avvertimento dopo che il cacciatorpediniere HMS... 23.06.2021, Sputnik Italia

Il ministero della Difesa russo ha pubblicato un video che mostra un jet russo Su-24M che sorvola la nave da guerra britannica HMS Defender nel Mar Nero. Il dicastero militare russo ha anche pubblicato un altro video realizzato dall'interno del jet che mostra il cacciatorpediniere britannico prima che l'aereo russo sparasse a salve colpi di avvertimento.Oggi Mosca ha affermato che il cacciatorpediniere della Marina militare britannica ha violato i confini marittimi della Russia nel Mar Nero. Il ministero della Difesa ha affermato che la nave da guerra era stata avvertita che sarebbe stato aperto il fuoco se avesse violato i confini russi, tuttavia il cacciatorpediniere ha ignorato la comunicazione. Dopo sono stati sparati colpi d'avvertimento, HMS Defender ha lasciato l'area, ha detto il ministero. Tuttavia il Regno Unito ha negato il fatto dei colpi di avvertimento a salve ed ha affermato che la sua nave militare stava effettuando un "passaggio pacifico attraverso le acque territoriali ucraine in conformità con il diritto internazionale". Il ministero degli Esteri russo ha affermato di considerare le azioni della nave da guerra britannica una "grossolana provocazione" e ha anche convocato l'ambasciatore britannico per esprimere la propria preoccupazione per l'accaduto.

regno unito, mar nero, ministero della difesa della federazione russa, difesa, sicurezza, russia