Migranti, Draghi: "Azione più incisiva sui rimpatri". Ma l'Ue rinvia tutto al prossimo autunno

Nella bozza delle conclusioni del consiglio europeo di domani si parla di "piani d'azione" per accordi con i Paesi di origine e di transito dei migranti da presentare nell'autunno del 2021.

Il premier Mario Draghi alla Camera rivendica come per la prima volta dal giugno del 2018 il tema dell’immigrazione sia tornato all’ordine del giorno del Consiglio europeo su proposta italiana. Ma il nodo dei ricollocamenti, ammette lo stesso Draghi, resta “divisivo” per i 27, e su questo “c'è ancora molto lavoro da fare". Ma è difficile che al consiglio europeo che si aprirà domani a Bruxelles si riesca a superare lo stallo, mentre sulle coste italiane è già iniziata un’estate che si preannuncia caldissima sul fronte degli sbarchi. Ieri alcuni media, tra cui l’Ansa, hanno anticipato il testo della bozza di conclusioni della riunione. Si parla di “partnership con i Paesi d’origine” e di “transito”. Ma i “piani di azione”, viene specificato nella bozza dovranno essere presentati “nell’autunno del 2021”. Insomma, si tratta di un passo avanti, ma non di un intervento urgente, che riuscirà ad intervenire a stretto giro su un fenomeno che come ogni anno fa registrare il suo picco nei mesi estivi.Il piano prevede anche lo stanziamento di almeno 8 miliardi, pari al 10 per cento del fondo per il vicinato, da destinare ad “azioni sulla migrazione”. Poi c’è il dossier libico, con la stabilizzazione del Paese che viene vista come un passaggio cruciale per la gestione dei flussi. Stesso discorso per i Paesi del G5 Sahel. Nell’immediato, quindi, come sottolinea Repubblica, manca ancora una linea comune sul nodo degli sbarchi e soprattutto dei ricollocamenti.

