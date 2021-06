https://it.sputniknews.com/20210623/merkel-sicura-in-germania-bisogna-aspettarsi-nuove-varianti-di-coronavirus-11858484.html

Merkel sicura, in Germania bisogna aspettarsi nuove varianti di coronavirus

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato oggi che probabilmente emergeranno altre varianti del coronavirus prima che nel mondo verrà completata la... 23.06.2021, Sputnik Italia

La Merkel ha affermato che la situazione epidemiologica in Germania "promette una buona estate" dopo che il numero di contagi per 100mila persone in sette giorni è sceso a una sola cifra a livello nazionale.La Merkel ha affermato che la vaccinazione a livello nazionale è rimasta la chiave per sconfiggere il virus sullo sfondo dell'aumento dei casi della variante Delta, ceppo più contagioso. Ha detto che tutti avrebbero avuto molto probabilmente la possibilità di farsi vaccinare entro il 21 settembre.In Germania, secondo gli ultimi dati, nelle ultime ventiquattro ore sono stati rilevati 264 nuovi contagi, che portano il totale dei casi di Covid dall'inizio dell'epidemia a 3.731.551. Complessivamente sono decedute per il coronavirus 91.101 persone, i guariti ad oggi sono 3.611.500, mentre al momento attuale i positivi sono 28.950, di cui solo 889 in condizioni gravi.

