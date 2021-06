https://it.sputniknews.com/20210623/merkel-e-macron-intenzionati-ad-invitare-putin-al-vertice-dei-leader-europei-per-il-financial-times-11857578.html

Merkel e Macron intenzionati ad invitare Putin al vertice dei leader europei per il Financial Times

Merkel e Macron intenzionati ad invitare Putin al vertice dei leader europei per il Financial Times

Il capo di Stato russo ha avuto il suo primo incontro dal vivo con Joe Biden in qualità di presidente degli Stati Uniti la scorsa settimana

La cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron chiedono in privato un vertice tra i leader europei in cui partecipi anche il presidente russo Vladimir Putin, nel tentativo di condurre l'Unione Europea verso "un impegno più stretto con la Russia", riporta il Financial Times, citando fonti a conoscenza delle discussioni diplomatiche.I diplomatici hanno dichiarato mercoledì al giornale economico britannico che la proposta del vertice è nata dalla Merkel, con Macron che ha espresso sostegno all'idea. Allo stesso tempo, secondo quanto riferito, diplomatici tedeschi e francesi ne hanno parlato con i loro colleghi degli Stati membri della Ue in un incontro a Bruxelles oggi, mettendo in campo nuove proposte per migliorare le relazioni con la Russia.Secondo quanto riferito, la Merkel è stata in stretto contatto con gli alleati europei della Germania sulla questione negli ultimi giorni, con Macron e il primo ministro italiano Mario Draghi in visita a Berlino.Il presidente russo ha partecipato più volte ai vertici dell'Unione europea prima della crisi in Ucraina, l'ultima volta nel gennaio 2014. In quei vertici, Mosca e Bruxelles hanno discusso una serie di questioni, tra cui misure congiunte per combattere il terrorismo, la sicurezza energetica, gli investimenti europei in Russia, la cooperazione scientifica e tecnologica, e anche l'ambiziosa prospettiva di creare uno "spazio economico e umanitario comune che si estende da Lisbona alla costa del Pacifico".La proposta invita inoltre la Commissione Europea ed i diplomatici dell'UE a creare "proposte concrete e leve" per questo "impegno" in un ampio insieme di settori, tra cui il cambiamento climatico, l'Artico, la cooperazione transfrontaliera, l'assistenza sanitaria, lo spazio, il terrorismo e politica estera su Siria e Iran.La cancelliere Merkel ha parlato con il presidente Putin martedì in occasione dell'80° anniversario dell'inizio dell'operazione Barbarossa, l'invasione nazista dell'Unione Sovietica nel 1941. Il Cremlino ha indicato che Putin ha informato la cancelliera sui risultati del vertice russo-statunitense a Ginevra, sostenendo che la sicurezza nel continente europeo sia possibile solo attraverso sforzi congiunti.

