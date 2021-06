https://it.sputniknews.com/20210623/laifa-aggiunge-categoria-di-persone-da-non-vaccinare-con-astrazeneca-11852589.html

L'Aifa aggiunge categoria di persone da non vaccinare con AstraZeneca

L'Aifa aggiunge categoria di persone da non vaccinare con AstraZeneca

Il discusso vaccino della casa farmaceutica anglo-svedese è controindicato per i soggetti che hanno una storia clinica con sindrome da perdita capillare. 23.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-23T14:42+0200

2021-06-23T14:42+0200

2021-06-23T14:42+0200

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

vaccino

coronavirus

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/10384549_0:173:3031:1877_1920x0_80_0_0_de286b7ff9b123285303891672c08aef.jpg

L'Agenzia italiana del farmaco è intervenuta oggi con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale con un aggiornamento sul controverso e discusso vaccino Vaxzevria sviluppato da AstraZeneca, indicando agli operatori sanitari che la somministrazione di questo siero anti-Covid è da evitare nei soggetti che hanno avuto o soffrono di sindrome da perdita capillare, dal momento che è stato verificato un decesso dopo l'inoculazione del vaccino. Inoltre in alcuni soggetti è stata sviluppata questa sindrome a distanza di alcuni giorni dalla vaccinazione.Ricordiamo che in Italia, dopo il decesso della 18enne Camilla Canepa per una trombosi a seguito della somministrazione della prima dose del vaccino di AstraZeneca, si è aperto un dibattito sull'uso di questo preparato. Alla fine è stato deciso di proseguire la vaccinazione con Vaxzevria solo con gli over 60, mentre per i più giovani devono essere utilizzati altri vaccini e le persone under 60 che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca è fortemente raccomandato il mix vaccinale.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccinazione in italia, coronavirus in italia, vaccino, coronavirus, italia