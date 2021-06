https://it.sputniknews.com/20210623/la-svezia-elimina-huawei-dalla-corsa-alla-rete-5g-adducendo-motivi-di-sicurezza-11849089.html

Il tribunale svedese ha confermato la precedente decisione del regolatore nazionale di limitare le attività di Huawei nel Paese per problemi di sicurezza.Il tribunale amministrativo ha tenuto conto del fatto che solo la polizia di sicurezza e le forze armate hanno un quadro generale della situazione della sicurezza e delle minacce contro la Svezia, ha affermato la presidente del tribunale Ulrika Melin in un comunicato stampa."La sicurezza della Svezia è una questione molto importante", ha detto la Melin all'emittente nazionale SVT.Il verdetto è stato inteso come un colpo mortale per l'azienda, che di fatto sarà esclusa dal mercato svedese."Sarà difficile continuare a lavorare in Svezia come abbiamo fatto per 20 anni", ha detto a SVT Kenneth Fredriksen, direttore di Huawei Scandinavia.Secondo Fredriksen, il verdetto di espulsione di Huawei indebolisce la Svezia come nazione delle telecomunicazioni."Colpisce l'intera Svezia come nazione digitale", ha detto Fredriksen. E questo a sua volta, egli sostiene, colpisce l'intero mercato delle telecomunicazioni svedese, che è intrecciato con partner e fornitori, e peggiora la concorrenza.Nell'autunno del 2020, l'Agenzia svedese per le poste e le telecomunicazioni (PTS) aveva deciso di escludere il colosso cinese delle telecomunicazioni dalla partecipazione alla nuova rete 5G svedese. Con il supporto della polizia di sicurezza Säpo, l'autorità ha deciso che Huawei rappresentava un pericolo per la sicurezza poiché, secondo la tesi, la società potrebbe essere utilizzata dalle autorità cinesi per lo spionaggio delle reti di telecomunicazioni svedesi.Huawei ha costantemente, più di recente nei procedimenti legali contro PTS, affermato la propria innocenza e negato qualsiasi collegamento con lo stato cinese.L'amministratore delegato Fredriksen ha sottolineato la mancanza di prove concrete, sottolineando che le accuse si basano su supposizioni. Ha anche azzardato che la decisione del PTS fosse in conflitto sia con il diritto svedese che con il diritto dell'UE. “Purtroppo, hanno scelto di escluderci in base a dove si trova la nostra sede e nient'altro. Riteniamo che questo sia un modo sbagliato di gestire la sicurezza", ha concluso Fredriksen.La Svezia è quindi sulla stessa strada degli Stati Uniti, poiché il presidente Biden sembra essere sul sentiero di guerra contro il ruolo crescente della Cina nel commercio e nella tecnologia globali quanto il suo predecessore. Durante il suo recente viaggio in Europa, ha cercato di mobilitare l'UE contro Pechino.Secondo SVT, esclusa dalla corsa la Huawei, Ericsson e Nokia presumibilmente potrebbero spartirsi il mercato nella parte del mondo che teme la tecnologia cinese. Tuttavia, la Ericsson, invece di rallegrarsi per un concorrente eliminato dal campo di gioco svedese, ha paura di essere punito in Cina, poiché Pechino potrebbe vendicarsi. Il vicepresidente di Ericsson Jacob Wallenberg ha pubblicamente affermato che sarebbe importante per la Huawei poter operare in Svezia.

