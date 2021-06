https://it.sputniknews.com/20210623/la-pandemia-viaggia-anche-a-bordo-dei-pollini-la-scoperta-11854997.html

La pandemia viaggia anche a bordo dei pollini, la scoperta

Le impollinazioni massicce degli alberi e dei fiori potrebbero favorire la migrazione del virus da una persona all'altra. Una nuova simulazione lo proverebbe. 23.06.2021, Sputnik Italia

coronavirus nel mondo

Il coronavirus Sars-CoV-2 è ovunque ed è difficile liberarsene, l’ultima scoperta scientifica lo conferma. I ricercatori dell’Università di Nicosia, Cipro, lo hanno rintracciato anche sui pollini tanto odiati dagli allergici, come risulta dalla loro ricerca pubblicata sulla rivista Physics of Fluids.Si sono resi conto che qualcosa purtroppo quadrava e così utilizzando dei modelli informatici in grado di analizzare le dinamiche dei fluidi, e adattando tale software all’analisi dei movimenti dei granelli di polline prodotti in particolare dal salice, che produce enormi quantità di polline, si sono resi conto di come stavano le cose.Il polline, in pratica, può fare da taxi per le particelle del virus facilitando quindi la diffusione. Questo perché le particelle di polline vengono inalate dai partecipanti all’evento simulato.Il modello ipotizza che ogni particella di polline può trasportare centinaia di repliche del virus, e se si considera che un albero può caricare l’aria di 1.500 particelle di polline per metro cubo, si comprende la drammaticità della scoperta.In definitiva, se per gli allergici tenere la mascherina durante le fasi di impollinazione è utile per ridurre gli eventi allergici, ora che l’Università di Nicosia ha dimostrato questa possibilità, avranno un motivo in più per portarla.Tutti lontani dalle impollinazioni allora, il virus si potrebbe annidare anche lì.

