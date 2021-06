https://it.sputniknews.com/20210623/intelligence-russa-avverte-gli-usa-hanno-creato-una-forza-di-400mila-uomini-nel-sud-est-asiatico-11853062.html

Intelligence russa avverte: Gli USA hanno creato una forza di 400mila uomini nel Sud-Est asiatico

Intelligence russa avverte: Gli USA hanno creato una forza di 400mila uomini nel Sud-Est asiatico

Gli Stati Uniti hanno creato una forza militare di 400.000 truppe nella regione dell'Asia-Pacifico, ha indicato Igor Kostyukov, capo della direzione principale... 23.06.2021, Sputnik Italia

Parlando stamane, mercoledì 23 giugno, in una conferenza sulla sicurezza internazionale a Mosca, Kostyukov ha accusato Washington di dimostrare di non essere pronta a coinvolgere altri paesi nel dialogo sul principio di uguaglianza e ha suggerito che le azioni degli Stati Uniti, compresi gli sforzi per attirare l'India in una nuova ‘NATO asiatica’, indicano il loro tentativo di dominare la regione e contrastare Russia e Cina."Il corso conflittuale tracciato dagli Stati Uniti si manifesta pienamente nella regione Asia-Pacifico, che si sta trasformando nella locomotiva dell'economia mondiale... Gli Stati Uniti mirano a stabilire il controllo su questa regione del mondo, che produce il 60 per cento del PIL mondiale e dove si concentra fino al 45 per cento del commercio planetario", ha aggiunto.L'ufficiale ha ricordato che la presenza USA nell'area Asia-Pacifico comprende oltre 200 strutture militari, comprese oltre 50 basi.Kostyukov ha anche indicato i progetti del Pentagono per creare una task force nel Pacifico specificamente per "contenere" la Cina nel sud e sud-est asiatico entro il 2024 e prevede di istituire due brigate missilistiche ipersoniche nella regione del Pacifico occidentale entro il 2028. L'ammiraglio della marina ha continuato ad accusare gli Stati Uniti di aver aumentato le sue "provocatorie" operazioni di "libertà di navigazione" intorno alle contese isole del Pacifico. Secondo Kostyukov, tali operazioni sono cresciute di dieci volte dal 2015, "moltiplicando" così il pericolo di incidenti di sicurezza.Con Biden ancora più tensioni che con TrumpL'amministrazione Biden ha drammaticamente intensificato gli sforzi del suo predecessore per aumentare le operazioni militari nella regione Asia-Pacifico negli ultimi mesi, facendo naufragare le speranze iniziali di Pechino che il presidente democratico assumesse un tono più diplomatico rispetto al suo omologo repubblicano. Accusando Pechino di tramare un'aggressione nel Mar Cinese Meridionale e di svolgere esercitazioni "pericolose" nelle proprie acque e nel proprio spazio aereo, il Pentagono si è mosso per aumentare drasticamente i suoi voli di ricognizione militare e aumentare gli schieramenti navali nel Mar Cinese Meridionale, portando allo scontro occasionale con le navi della Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione.Sul fronte diplomatico, Washington ha cercato di mettere insieme una coalizione anti-cinese nota come "Quad" e composta da India, Australia, Giappone e gli stessi Stati Uniti. Allo stesso tempo, il presidente Biden ha continuato la guerra commerciale e tecnologica di Donald Trump con Pechino e ha lanciato gravi accuse nella direzione della Cina sulle violazioni dei diritti umani e sul "genocidio" nella provincia cinese dello Xinjiang. I funzionari cinesi hanno respinto le accuse, invitando Washington a smettere di intromettersi negli affari di altri paesi e accusando a loro volta Stati Uniti e loro alleati di avere un record troppo discutibile sul trattamento delle popolazioni indigene per avanzare affermazioni sulle azioni di altri paesi.

