https://it.sputniknews.com/20210623/giornalista-della-bbc-conferma-sconfinamento-in-russia-del-cacciatorpediniere-gb-nel-mar-nero-11859836.html

Giornalista della Bbc conferma sconfinamento in Russia del cacciatorpediniere Gb nel Mar Nero

Giornalista della Bbc conferma sconfinamento in Russia del cacciatorpediniere Gb nel Mar Nero

Il corrispondente della Bbc Jonathan Beale, a bordo del cacciatorpediniere britannico HMS Defender, ha confermato che la nave ha deliberatamente violato le... 23.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-23T19:31+0200

2021-06-23T19:31+0200

2021-06-23T19:54+0200

regno unito

mar nero

bbc

difesa

sicurezza

crimea

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/11860469_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6868cfcf9ab9723154b4959a55a4e27e.jpg

Sulla registrazione del messaggio audio stesso, si sente il rumore del sorvolo di un jet. Il corrispondente ha poi ammesso che i militari russi avevano avvertito più volte via radio l'equipaggio della nave britannica. Quando il Defender si è avvicinato alla costa meridionale della Crimea, l'equipaggio del cacciatorpediniere era già ai posti di combattimento e gli armamenti della nave erano pronti, ha detto Beale. Secondo il giornalista circa 20 caccia russi hanno sorvolato il cacciatorpediniere della Marina militare britannica. Ha anche notato di aver sentito degli spari. Pertanto le parole di Beale confutano le dichiarazioni delle autorità britanniche secondo cui la nave "ha effettuato un passaggio pacifico attraverso le acque territoriali dell'Ucraina e nessuno le ha sparato".Oggi Mosca ha affermato che il cacciatorpediniere della Marina militare britannica ha violato i confini marittimi della Russia nel Mar Nero. Il ministero della Difesa ha affermato che la nave da guerra era stata avvertita che sarebbe stato aperto il fuoco se avesse violato i confini russi, tuttavia il cacciatorpediniere ha ignorato la comunicazione. Dopo sono stati sparati colpi d'avvertimento, HMS Defender ha lasciato l'area, ha detto il ministero. Tuttavia il Regno Unito ha negato il fatto dei colpi di avvertimento a salve ed ha dichiarato che la sua nave militare stava effettuando un "passaggio pacifico attraverso le acque territoriali ucraine in conformità con il diritto internazionale". Il ministero degli Esteri russo ha comunicato di considerare le azioni della nave da guerra britannica una "grossolana provocazione" e ha anche convocato l'ambasciatore britannico a Mosca per esprimere la propria preoccupazione per l'accaduto. Il ministero della Difesa russo ha anche convocato l'addetto alla difesa dell'Ambasciata britannica a Mosca per l'incidente.

2

regno unito

mar nero

crimea

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

regno unito, mar nero, bbc, difesa, sicurezza, crimea, russia