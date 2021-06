https://it.sputniknews.com/20210623/firenze-scomparso-bimbo-di-21-mesi-setacciati-i-boschi-della-zona-11848170.html

Firenze, scomparso bimbo di 21 mesi, setacciati i boschi della zona

Firenze, scomparso bimbo di 21 mesi, setacciati i boschi della zona

Al momento, si ipotizza che sia uscito di casa durante la notte dopo essersi svegliato, senza più fare ritorno all'abitazione. 23.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-23T09:05+0200

2021-06-23T09:05+0200

2021-06-23T09:05+0200

scomparsa

firenze

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/693/32/6933246_0:225:4315:2652_1920x0_80_0_0_4494d6e9d64ff390de3656d0d746035f.jpg

Continuano le ricerche del bambino di 21 mesi scomparso ad Alto Mugello nella notte tra il 21 e il 22 giugno.Le operazioni di ricerca, che oggi coinvolgeranno anche cani molecolari, cani da soccorso e volontari, stanno perlustrando il territorio di Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze.La famiglia del piccolo, i genitori e il fratello di 4 anni, vive in una casa isolata raggiungibile solo da una mulattiera. Lunedì sera i genitori hanno messo a letto i bambini, ma la mattina hanno ritrovato il letto del minore vuoto. Dopo aver cercato per casa e subito fuori dall'abitazione, hanno dato l'allarme ai carabinieri. Nicola, il bimbo scomparso, ha sviluppato abbastanza presto autonomia nel movimento, abituato a spostarsi da solo attorno a casa propria.Si ipotizza che Nicola si sia svegliato in un qualche momento di notte e sia uscito di casa, ma potrebbe essersi perso e non sarebbe riuscito a tornare. Alle ricerche si sono uniti anche gli appartenenti alla comunità dell'ecovillaggio di Campanara, ad appena due chilometri dall'abitazione di Nicola. Si sta setacciando un'area di 10 chilometri quadrati, coinvolte i vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino e volontari. I sub dei vigili del fuco hanno scandagliato un laghetto nei pressi, ma non hanno ritrovato nulla. Ci si augura che, grazie all'aiuto dei cani molecolari, si riesca a rintracciare il piccolo Nicola al più presto.

firenze

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

scomparsa, firenze, italia